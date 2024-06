LCR-Duo: "Ausschließlich positiv", dass Aleix Espargaro Honda-Testfahrer wird

Hinter den Kulissen sind sich Aleix Espargaro und Honda bereits einig, offiziell verkündet hat man es bisher aber noch nicht: Der routinierteste aller aktuellen MotoGP-Piloten, dessen Karriere als Stammfahrer mit Ablauf der Saison 2024 zu Ende geht, soll in Zukunft als offizieller Testfahrer im MotoGP-Programm der Honda Racing Corporation (HRC) arbeiten.

Dass sich Honda in der Königsklasse der Motorrad-WM seit Jahren in einer schweren Formkrise befindet, das ist hinlänglich bekannt. Mit dem Abschied von Starpilot Marc Marquez im vergangenen Winter ist für den japanischen Hersteller eine neue Ära angebrochen. Von Erfolgen ist diese bislang - trotz Concessions - noch nicht gekrönt.

Sowohl in der aktuellen MotoGP-Herstellerwertung 2024 als auch in der aktuellen MotoGP-Teamwertung 2024 rangiert Honda auf dem letzten Platz beziehungsweise auf den letzten Plätzen. In der Teamwertung nämlich sind das Werksteam als das Satellitenteam LCR die beiden am weitesten unten platzierten, wobei das Werksteam sogar noch schlechter dasteht als das Satellitenteam.

In der aktuellen MotoGP-Fahrerwertung 2024 ist Luca Marini, der Honda-Nachfolger von Marc Marquez, nach sieben Rennwochenenden der Saison weiterhin der einzige aller 22 Stammpiloten, der noch keinen einzigen WM-Punkt auf dem Konto hat. Die immense Erfahrung von Aleix Espargaro als designiertem neuen Testfahrer kommt da gerade recht.

"Das wird gut", sagt Johann Zarco, der bei LCR-Honda bis einschließlich 2025 als Stammfahrer unter Vertrag steht. "Aleix besitzt jede Menge Erfahrung und er beendet seine Karriere auf einem sehr hohen Niveau. Was die Entwicklung von Motorrädern betrifft, so war er bei Suzuki und Aprilia immer derjenige, der konstant Druck gemacht hat. Das kann für Honda nur gut sein", ist Zarco überzeugt.

"Was noch hinzukommt", setzt der Franzose seine Ausführungen über Espargaro fort, "einen Fahrer zu verpflichten, der die Aprilia in- und auswendig kennt, das wird interessant. Für Honda ist es immer gut, weil es zusätzliche Informationen sind, wenn ein Fahrer von einem anderen Motorrad umsteigt".

Von Aprilia wird sich Aleix Espargaro nach acht Jahren verabschieden Foto: Motorsport Images

So sieht es auch Zarcos LCR-Teamkollege Takaaki Nakagami. "Das ist natürlich eine außerordentlich positive Neuigkeit für Honda", sagt der Japaner über den Deal zwischen HRC und Aleix Espargaro. Bis zum Ende der MotoGP-Saison 2024 steht der Spanier noch bei Aprilia unter Vertrag.

Anschließend darf Espargaro auf die Honda RC213V steigen, möglicherweise schon direkt beim traditionellen Valencia-Test. Der findet auch in diesem Jahr direkt in der Woche nach dem Grand Prix von Valencia statt (MotoGP-Kalender 2024).

"Aleix verfügt über sehr viel Erfahrung mit MotoGP-Bikes", sagt Nakagami und stellt heraus: "Dass die Aprilia ein Siegermotorrad geworden ist, das ist auch sein Verdienst. Er hat Potenzial, er ist schnell. Ich sehe das für Honda ausschließlich positiv."

"Aber", merkt Nakagami an, "ein richtig guter Testfahrer ist nicht alles. Was meiner Meinung nach noch wichtiger ist, das sind die Ingenieure. Sie sind es, die ein gutes Motorrad bauen müssen".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.