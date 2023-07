LCR-Honda bestätigt: Yamaha verhandelt mit Alex Rins für die MotoGP 2024

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Yamaha großes Interesse hat, Alex Rins ins Werksteam zu holen. Rins bescherte Honda in der laufenden MotoGP-Saison den einzigen Sieg. In Austin gewann der Spanier das Hauptrennen, nachdem Ducati-Pilot Francesco Bagnaia in Führung liegend ausgefallen war.

LCR-Teamchef Lucio Cecchinello bestätigt gegenüber 'GPOne', dass Yamaha die Fühler ausgefahren hat: "Er hat ein Angebot von Yamaha erhalten. Die Verhandlungen zwischen seinem Manager, Yamaha und Honda laufen."

"Ich bin nicht eingebunden. Deshalb kann ich keine Informationen verkünden. Ich kann lediglich sagen, dass es wirklich schade für uns wäre, Alex zu verlieren, weil er ein sehr guter Fahrer ist. Er nimmt sich die Zeit, um die für ihn beste Lösung zu finden. Natürlich würde es Sinn ergeben, das Projekt mit Honda fortzusetzen, weil er bereits ein Rennen gewonnen hat", erklärt Cecchinello.

Rins' Vertrag bei Honda läuft noch bis Ende 2024, doch er könnte laut Teamchef Cecchinello problemlos aussteigen, wenn er ins Yamaha-Werksteam möchte.

Lucio Cecchinello würde Alex Rins gern im Team halten Foto: Motorsport Images

"Alex hat bei HRC einen Vertrag unterschrieben, der zwei Saisons umfasst, 2023 und 2024. Doch es gibt eine Ausstiegsklausel, falls er ein Angebot von einem Werksteam erhält. Bereits im vergangenen Jahr gab es die Idee, Rins und Yamaha zusammenzubringen", verrät Cecchinello.

Aktuell erholt sich der ehemalige Suzuki-Werkspilot von der Verletzung, die er sich beim Italien-Grand-Prix in Mugello zuzog. "Er hat im Pool erste Schritte gemacht. Zudem hat er mir ein Video geschickt, wie er im Fitnessstudio auf dem Fahrrad fährt", freut sich Cecchinello über die Fortschritte seines Fahrers.

Iker Lecuona steht vor seinem dritten MotoGP-Einsatz in diesem Jahr Foto: Motorsport Images

Beim kommenden Grand Prix in Silverstone übernimmt Iker Lecuona die Honda RC213V. "Ich wünsche Alex eine schnelle Genesung", bemerkt Lecuona. "Ich werde das Motorrad übernehmen und versuchen, mein Bestes zu geben und dem Team zu helfen."

"Ich mag das Layout der Strecke in Silverstone. Wir können dort viel Spaß haben. Ich möchte der Honda-Familie und LCR für diese Chance danken", so Lecuona. Falls Rins das LCR-Team am Saisonende verlässt, dann könnte Lecuona den Platz übernehmen. Bei HRC hört man immer wieder positive Stimmen, was Lecuonas Talent und dessen klare Feedbacks betrifft.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.