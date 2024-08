LCR-Honda mit Chantra statt Nakagami? Was die HRC-Markenkollegen dazu sagen

Für die MotoGP-Saison 2025 gibt es nicht mehr viele freie Plätze. Honda muss noch eine Position besetzen und die Entscheidung treffen, ob Takaaki Nakagami auch im kommenden Jahr für LCR fährt oder ob Moto2-Pilot Somkiat Chantra in die Königsklasse aufsteigt.

Takaaki Nakagami fährt seit 2018 für das LCR-Honda-Team und verfügt über viel Erfahrung. Der Japaner weiß, dass sein Platz bei LCR wackelt. Nakagami hat ein "interessantes Angebot von HRC", kann aber keine Details preisgeben.

Großes Interesse, in der MotoGP hinterherzufahren, hat Nakagami ohnehin nicht mehr. Bereits im Vorjahr deutete der zweifache Grand-Prix-Sieger an, müde von der Situation bei Honda zu sein. "Wichtig ist mir, nicht mehr in jeder Session ganz hinten zu landen", bemerkt Nakagami mit Blick auf seine Zukunft.

Honda hat Takaaki Nakagami bereits Plan B präsentiert Foto: Motorsport Images

Wie sich Honda schlussendlich entscheidet, ist Marini aber egal: "Wenn sie etwas ändern möchten, dann ist das auch okay für mich. Ich denke aber nicht, dass es bei der Entwicklung des Motorrads ein Vorteil wäre, einen Rookie zu verpflichten."

Laut Luca Marini ist es hilfreich, wenn ein Japaner mit HRC redet Foto: Motorsport Images

Johann Zarco ist egal, wer in der MotoGP 2025 sein Teamkollege wird Foto: Motorsport Images

"Chantra könnte eine coole Wahl sein, doch wenn Nakagami bleibt, dann hat man mehr Sicherheit. Ich weiß es nicht", grübelt Zarco mit Blick auf die Fahrerwahl für die kommende MotoGP-Saison.