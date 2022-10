LCR-Honda: Takaaki Nakagami verpasst auch das MotoGP-Rennen in Sepang

Audio-Player laden

MotoGP-Stammpilot Takaaki Nakagami wird nicht am Grand Prix von Malaysia in Sepang teilnehmen. Das LCR-Honda-Team bestätigte am Dienstag zwischen den MotoGP-Rennen in Phillip Island und Sepang, dass der Japaner der Empfehlung seiner Ärzte folgt und nicht am vorletzten Grand Prix der MotoGP-Saison 2022 teilnimmt.

HRC-Testpilot Tetsuta Nagashima springt wie bei den zurückliegenden Rennen in Buriram (Thailand) und Phillip Island (Australien) für den LCR-Stammfahrer ein und pilotiert die Honda RC213V seines Landsmannes auch beim 19. Renn-Wochenende der laufenden Saison.

Beim Grand Prix von Japan feierte Nagashima sein Debüt in der MotoGP, als er mit einer Wildcard antrat. Der Japaner schied beim Heimrennen durch einen Sturz aus.

Beim darauf folgenden Rennen in Buriram absolvierte er seinen ersten Einsatz als LCR-Ersatzpilot und wurde auf P22 gewertet. Beim zurückliegenden Rennen auf Phillip Island kam Nagashima auf P19 ins Ziel.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.