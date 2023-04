LCR-Teamchef: Es war richtig, Rins nicht das neueste Honda-Chassis zu geben

Noch am Donnerstag bei seiner Ankunft auf dem Circuit of the Americas (COTA) hatte Alex Rins seinem Ärger über Honda Luft gemacht, die seiner Meinung nach nicht den vollen Nutzen aus ihm ziehen. "Ich merke, dass Honda sich wenig auf mich stützt. Ich fühle mich verschwendet", sagte der Spanier zerknirscht.

Nur drei Tage später triumphierte er beim Grand Prix of the Americas und dem japanischen Hersteller damit den ersten Sieg seit eineinhalb Jahren. Auch für das LCR-Honda-Team endete eine lange Durststrecke, denn es war seit 2018 nicht mehr siegreich.

Rins Verärgerung am Donnerstag rührte von einer Situation her, die zwei Wochen zuvor in Argentinien ihren Lauf genommen hatte. Dort führte die Verletzungspause von Marc Marquez dazu, dass Rins eine andere Chassis-Spezifikation verwendete als zuvor.

Nachdem er damit gefahren war und das Marquez-Chassis mit dem ihm bereits bekannten Chassis verglichen hatte, schlug der LCR-Pilot vor, ein drittes Chassis, das von Joan Mir, zu testen. "Ich dachte, es sei der richtige Zeitpunkt, aber sie sagten nein", verriet Rins und machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl.

Umso überraschender kam Rins' starkes Rennwochenende in Austin, an dem er nicht nur den Sonntagssieg feierte, sondern auch mit der zweitschnellsten Zeit im Qualifying und dem zweiten Platz im Sprintrennen am Samstag alle beeindrucken konnte.

Mit ihm feierten das LCR-Team und Honda eine Leistung, die ein paar Tage zuvor noch wie ein Wunschtraum erschien. Umso mehr nach Rins' Aussagen vom Donnerstag.

"Vielleicht lässt sich dieser Sieg gut mit Alex' Klagen vom Donnerstag erklären, als er sagte, er fühle sich von Honda nicht ausreichend gehört und habe keinen Zugang zu bestimmten Teilen", erklärt Lucio Cecchinello, langjähriger Teamchef bei LCR-Honda, gegenüber der spanischen Ausgabe von 'Motorsport.com'.

Er verrät auch, dass die Entscheidung, Rins' Eifer bei der Weiterentwicklung des Motorrads zu zügeln und ihm das dritte Chassis noch nicht zu geben, im Einvernehmen mit Honda getroffen worden sei. Denn: "In Wirklichkeit haben wir das ganze Material."

"Wir waren es, die zusammen mit Honda Alex' Enthusiasmus, neue Elemente auszuprobieren, gebremst haben, um keine Risiken einzugehen. Wir wollen nicht den Fehler begehen, eine Richtung einzuschlagen, ohne sicher zu sein, dass es die richtige ist", so Cecchinello, der mit LCR einen klaren Entwicklungsplan verfolgt.

"Als das weiterentwickelte Chassis ankam, wollte Alex es für beide Motorräder verwenden. Aber unser Plan war, weiter zwei verschiedene Chassis zu testen, klarere Ideen zu haben, Honda bessere Informationen zu geben und mit der Entwicklung des Motorrads voranzukommen. Es ist klar, dass wir damit richtig lagen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.