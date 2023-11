LCR-Teamchef: Takaaki Nakagami "wäre WM-Zweiter geworden, wenn ..."

Das LCR-Honda-Team geht in die bevorstehende MotoGP-Saison 2024 mit einer Veränderung und einer Konstante. Während Johann Zarco neu ins Team kommt, um den Platz des zu Yamaha wechselnden Alex Rins zu übernehmen, geht Takaaki Nakagami auch in der neuen Saison für das Team von Lucio Cecchinello an den Start. Für den Japaner wird es die bereits siebte Saison im Team.

In seinen bislang fast sechs vollen Saisons hat es Nakagami noch nie auf das Podium geschafft. In einer anderen Domäne aber ist er Spitzenklasse. Und das hat das Team direkt mal zum Anlass genommen, eine ungewöhnliche Rechnung aufzustellen.

"Wenn man sich von 'Taka' mal seine durchschnittliche Platzierung in den Warm-Ups am Sonntagmorgen anschaut, dann ist die absolut unglaublich, eigentlich sogar witzig", sagt LCR-Teamchef Lucio Cecchinello im offiziellen MotoGP-Podcast und belegt das an einem ganz konkreten Beispiel.

"In der Saison 2020 beispielsweise, was bezogen auf die Ergebnisse seine beste Saison war, da war er in den Warm-Ups oft der Schnellste. Basierend auf den Warm-Up-Ergebnissen haben wir mal eine Art WM-Stand ausgerechnet. Auf dieser Basis wäre er WM-Zweiter geworden", sagt Cecchinello über Nakagami.

2020 war Nakagamis beste Saison, nicht als WM-Zweiter, sondern WM-Zehnter Foto: Motorsport Images

Und wo kann Nakagami nach Meinung von Cecchinello noch zulegen? "'Taka' muss seine Performance vielleicht noch verbessern, wenn er unter Druck steht. Im Qualifying geht er durchaus in einen Angriffsmodus über. Er würde dafür aber vielleicht noch ein paar Runden mehr brauchen. Superschnell ist er dann, wenn er entspannt ist", sagt der LCR-Teamchef und stützt damit die ungewöhnliche Rechnung seines Teams.

Und für seine eigene Aussage, wonach Nakagami immer ein paar Runden mehr braucht, um auf Tempo zu kommen, hat Cecchinello auch einen Beleg parat. Bezugnehmend auf die Warm-Up-Rechnung aus der Saison 2020 sagt er: "Als wir uns dann die Rennen angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass er seine persönlich beste Rundenzeit erst vier, fünf Runden später als die anderen Fahrer erzielt hat."

"Das zeigt, dass wir noch etwas Arbeit mit ihm haben, sodass er auch unter Druck, also in der Phase des Wettbewerbs, ein schneller Fahrer sein kann", sagt Cecchinello über den Routinier in seinem MotoGP-Team. Dass der Japaner auch 2024 für das Honda-Satellitenteam fährt, das hat Gründe.

Wie der LCR-Teamchef anmerkt, wird Nakagami in der Saison 2024 "der einzige Honda-Fahrer sein, der seit 2018 auf der RC213V zu Rennen angetreten ist. Er kennt das Motorrad seither in allen Jahrgängen. Er kennt die Plus- und Minuspunkte aus all den Jahren des RC-Projekts. Und er spricht die gleiche Sprache wie die Honda-Ingenieure. Deshalb hat Honda entschieden, mit 'Taka' weiterzumachen".

2024 geht Nakagami in seine bereits siebte Saison bei LCR-Honda (Foto: 2022) Foto: Team LCR

