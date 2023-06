Letzte Chance: Jetzt noch schnell Tickets für das MotoGP-Rennen in Assen sichern!

Am kommenden Wochenende steigt die legendäre Dutch TT auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden (23. bis 25. Juni und Motorsport Tickets hat noch ein kleines Kontingent an attraktiven Tickets zur Verfügung.

Wenn Sie also Lust auf einen spontanen Ausflug zur "Kathedrale des Motorsports" haben, lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und sichern sich sich hier noch eines der letzten Tickets.

Es stehen noch Karten für zwei Tribünen zur Auswahl

Die Hoof-Tribüne: Hoofd liegt an der Hauptgeraden und bietet einen großartigen Blick auf Start- und Ziel. Als Zuschauer sind sie dort mit die Ersten, die den Rennsieger zujubeln dürfen. Die Tribüne ist die einzige überdachte Tribüne, bietet also Schutz vor Witterungseinflüssen. Der Preis für ein Wochenend-Ticket liegt bei 181 Euro.

Die Winterdijk-Tribüne: Winterdijk befindet sich in Kurve 15 ("Ramshoek"). Über den ultraschnellen Linksknick rasen die Fahrer auf die "Geert Timmers Bocht" zu, der letzten Schikane vor Start und Ziel. Sie werden als Zuschauer Zeuge, wie die Fahrer mit harten Manövern Gegner ausbremsen oder sich vielleicht sogar verbremsen. Der Preis für ein Wochenend-Ticket: 165 Euro.

Attraktives Rahmenprogramm

Neben der Königsklasse MotoGP mit ihrem Sprint am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag fahren im Rahmenprogramm in Assen natürlich auch die Klassen Moto2 und Moto3. Hinzu kommt die MotoE, die in diesem Jahr erstmals offiziellen WM-Status hat, mit gleich zwei Rennen.

Einer spontanen Motorrad-Party steht also nichts im Weg! Schließlich kommt nichts an das Gefühl eines Live-Rennens heran, bei dem man die Action hautnah vor Ort erlebt und von anderen Adrenalinjunkies umgeben ist. Jetzt Tickets sichern!

Der Assen-Termin passt Ihnen zeitlich nicht? Kein Problem! Hier finden Sie weitere MotoGP-Tickets, zum Beispiel für die Rennwochenenden in Mugello (9. bis 11. Juni), am Sachsenring (16. bis 18. Juni), in Spielberg (18. bis 20. August) oder auch für den Saisonauftakt in Portimao (24. bis 26. März) sowie für das Saisonfinale in Valencia (24. bis 26. November).

Mit Bildmaterial von Ducati.