Lin Jarvis verrät: Rücktritt als Yamaha-Rennleiter zum MotoGP-Saisonende 2024

Die laufende MotoGP-Saison 2024 wird für Lin Jarvis die letzte als Yamaha-Rennleiter. Das hat der 66-Jährige am Rande des laufenden Rennwochenendes zum Grand Prix von Amerika in Austin im Gespräch für die spanischsprachige Ausgabe von Motorsport.com, verraten.

"Das wird meine letzte Saison mit Yamaha sein. Ich werde am Ende des Jahres gehen", sagt Jarvis im Exklusivgespräch am Donnerstag im Yamaha-Zelt am Circuit of The Americas. "Was ich in Zukunft tun werde, wie ich meine Zeit verbringen werde, das werde ich später entscheiden", so der Brite.

"Ich habe das Werksteam im Jahr 1999 gegründet. Es war eine ungewöhnlich lange Zeit. Ich bin jetzt 66 Jahre alt und werde langsam etwas reisemüde", erklärt Jarvis. "Ich mache das jetzt seit 26 Jahren und es ist schon ungewöhnlich, dass ein und dieselbe Person ein Projekt in einer Fabrik über einen so langen Zeitraum leitet. Es ist an der Zeit, etwas Neues zu machen."

"Es ist der ideale Zeitpunkt für diesen Übergang", ist Jarvis überzeugt. Er erklärt: "Wir müssen in der Lage sein, das Ende meines Kapitels und den Beginn des neuen harmonisch in Einklang zu bringen. Das ist die beste Lösung für beide Seiten."

"Wir haben bereits einen Kandidaten gefunden, der höchstwahrscheinlich mein Nachfolger werden wird, auch wenn es noch nicht offiziell ist. Aber es wird ein Mann aus der Yamaha-Gruppe sein, der meinen Posten im Januar des kommenden Jahres übernehmen wird", so Jarvis.

Wenngleich es Jarvis ablehnt, den Namen seines Nachfolgers zu verraten, ist Paolo Pavesio laut Informationen von Motorsport.com Spanien in den Augen des Yamaha-Vorstands der ideale Kandidat. Pavesio ist derzeit Marketing- und Renndirektor für Yamaha Europa. Der Italiener hat enge Verbindungen im Motorsport und ist regelmäßig bei Rennwochenenden der Superbike-Weltmeisterschaft und der Motocross-Weltmeisterschaft vor Ort.

Lin Jarvis steht seit 26 Jahren an der Spitze der Rennabteilung von Yamaha. In dieser Position spielte er eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung der japanischen Marke ab Mitte der 2000er-Jahre. Gemeinsam mit Davide Brivio gelang es ihm, Valentino Rossi für das Projekt zu gewinnen, als der Fahrer aus Tavullia das Aushängeschild der MotoGP-Szene und das Flaggschiff von Honda war.

Mit Rossi als Zugpferd und unter der Regie von Jarvis errang Yamaha die WM-Titel in der MotoGP-Fahrerwertung in den Jahren 2004, 2005, 2008 und 2009. Direkt anschließend begann die Ära von Jorge Lorenzo, der 2010, 2012 und 2015 auf Yamaha den WM-Titel einfuhr.

Nach einer Periode der Dominanz von Honda-Pilot Marc Marquez, der in im Zeitraum 2013 bis 2019 sechs von sieben möglichen WM-Titeln errang, holte Fabio Quartararo in der Saison 2021 die Krone zurück zu Yamaha. Insgesamt wurden unter Jarvis acht WM-Titel von Yamaha-Piloten gewonnen.

Einer der letzten Beiträge des bald ehemaligen Yamaha-Rennleiters war es, die Vertragsverlängerung mit Fabio Quartararo zu besiegeln. Der neue Zweijahresvertrag des Franzosen bis Ende 2026 wurde vor wenigen Tagen offiziell bekanntgegeben.

Als Nächstes steht auf der Agenda von Jarvis, einen Deal mit einem der unabhängigen Teams für die Zukunft abzuschließen. Das würde bedeuten, dass Yamaha erstmals seit 2022 (damals RNF) wieder ein Satellitenteam in der MotoGP-Klasse am Start hätte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.