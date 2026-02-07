Livestream: Verfolge die große MotoGP-Präsentation in Kuala Lumpur

Zum zweiten Mal veranstaltet die MotoGP eine große Saisonpräsentation für die Fans. Schauplatz ist diesmal Kuala Lumpur in Malaysia. Unweit der Metropole fanden vor wenigen Tagen die ersten offiziellen Testfahrten für die Saison 2026 auf dem Sepang International Circuit statt.

Diesmal wurde die Präsentation auf zwei Tage ausgeweitet. In der KLCC Shopping Mall wurde eine große Fanzone eingerichtet. Bereits am Freitag gab es ein Fotoshooting mit allen Fahrern und Motorrädern. Sie stellten sich vor den beiden berühmten Petronas-Türmen auf.

Am Samstag steht die Hauptshow auf dem Programm. Sie findet erneut bei den Petronas-Türmen statt. Ab 19:00 Uhr Ortszeit (12:00 Uhr MEZ) geht es los. Zunächst drehen die Fahrer im Show-Bereich Runden, bevor sie auf die große Bühne kommen.

Fans haben außerdem die Möglichkeit, Selfies mit den MotoGP-Stars zu machen und Autogramme zu bekommen. Die Fahrer sollen für die Fans vor Ort greifbar sein. Außerdem werden ie Fans in das Event eingebunden.

Für Partystimmung sorgen die Band The Script sowie DJ Pawsa. Auch die malaysische Band Dolla wird auftreten. Für Fans vor Ort ist der Eintritt zur Veranstaltung kostenlos. Das Event kann auch über einen kostenlosen Livestream verfolgt werden.

"Bei der Saisonpräsentation geht es darum, die MotoGP auf neue und aufregende Weise zu den Fans zu bringen", sagt Kelly Brittain, Marketingchefin bei MotoGP-Promoter Dorna Sports. "Während wir den Sport weltweit weiter ausbauen, spielen solche Momente eine zentrale Rolle."

"Wir wollen die MotoGP für neue Zielgruppen öffnen und die Verbindung zu unseren leidenschaftlichsten Fans vertiefen. Indem wir erstklassige Musik, Entertainment und die Fahrer vereinen, schaffen wir eine Plattform, die den Umfang unserer Ambitionen widerspiegelt."

Die MotoGP bleibt zu Jahresbeginn im asiatischen Raum. Am 21. und 22. Februar findet in Buriram (Thailand) der zweite und finale Wintertest statt. Vom 27. Februar bis 1. März startet dort die neue Saison.