Luca Marini analysiert: Wie Francesco Bagnaia den Unterschied macht

Poleposition, Sieg im Sprint, Start-Ziel-Sieg im Grand Prix und die schnellste Rennrunde: Francesco Bagnaia hat seinem Heimrennen in Mugello den Stempel aufgedrückt. Der Italiener dominierte das gesamte Wochenende und ließ auch seinen Ducati-Teamkollegen keine Chance.

Was sind die Gründe für diese Dominanz? "Dieser Kurs ist eine meiner Lieblingsstrecken", antwortet Bagnaia selbst auf diese Frage. "Man muss beim Bremsen stark sein und hohe Kurvengeschwindigkeiten fahren. Das kommt mir entgegen. Ich liebe das Layout dieser Strecke."

Bei Ducati herrscht Transparenz. Alle Fahrer können sich alle Daten ansehen. Deswegen weiß Luca Marini, wo Bagnaia in Mugello den Unterschied gemacht hat: "In der letzten Kurve. Er hat dort immer den Unterschied gemacht und pro Runde zwei, drei Zehntelsekunden gefunden."

Aber das ist nicht das einzige Geheimnis, denn Bagnaia fährt sehr sauber und tendenziell etwas weniger Schräglage. Sein Fahrstil erinnert an Jorge Lorenzo. "Er legt sich in allen Linkskurven weniger in die Kurven als alle anderen Fahrer", sagt Marini über Bagnaia.

"Ducati sagt, dass er mit seinem Körper trotzdem den gleichen Schwerpunkt erzielt. Ich habe es versucht, aber für mich ist es unmöglich, weil ich zu groß bin. Beim Richtungswechsel wäre ich sehr langsam. Es ist unmöglich. Jeder muss seinen Fahrstil fahren."

"Er bremst auch gut. Wenn ich so bremsen würde wie er, könnte ich in der Kurvenmitte nicht umlenken. In Linkskurven legt er sich nicht so stark in die Kurve. Mit seinem Fahrstil fährt er um fünf Grad aufrechter. Dadurch hat er viel Grip."

"Selbst mit weniger Schräglage hat er besseres Turning als ich. Er hat eine sehr gute Abstimmung und kann das Motorrad sehr gut fahren. Er macht alles korrekt. Er hat sich diesen Sieg verdient, weil er das gesamte Wochenende der Stärkste war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.