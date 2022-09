Luca Marini erklärt: Was ihm noch zum ersten MotoGP-Podium fehlt

Audio-Player laden

Luca Marini kratzt am MotoGP-Podium. Bei den beiden zurückliegenden Rennen in Spielberg und Misano kam der VR46-Pilot jeweils als Vierter ins Ziel und hat damit seine bisher besten Resultate in der Königsklasse eingefahren. Marini war im Winter 2020/21 aus der Moto2- in die MotoGP-Klasse aufgestiegen und fährt aktuell seine zweite Saison.

Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen - MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi - hat Marini im VR46-Team eine aktuelle Ducati GP22 zur Verfügung. In Misano kam er mit fünf Sekunden Rückstand auf seine Markenkollegen Francesco "Pecco" Bagnaia und Enea Bastianini ins Ziel. Zwischen den drei Italienern reihte sich als Drittplatzierter noch Maverick Vinales auf der Aprilia ein.

Was fehlt Marini, dem Halbbruder von MotoGP-Legende Valentino Rossi, noch zum ersten Podestplatz?

"Was mir am vergangenen Wochenende aufgefallen ist: 'Pecco', Enea, Maverick und auch Quartararo, sie alle haben ihr Bike von Freitag oder Samstag bis zum Sonntag kaum umbauen lassen. Wir hingegen versuchen derzeit noch jeden Tag eine bessere Abstimmung zu finden, um schneller zu sein", so Marini.

"Sobald wir diesen Prozess mal abgeschlossen haben, dann sollten auch wir in der Lage sein, direkt von Freitag an mit einer guten Basisabstimmung loszulegen und dann einfach nur noch Reifenmischungen zu probieren. Dann sollten wir in der Lage sein, unser Potenzial direkt vom ersten Training an zu zeigen", meint Marini.

In der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2022 liegt Marini nach seinen zuletzt zwei vierten Plätzen auf dem zwölften Rang. VR46-Teamkollege Bezzecchi, der eine Ducati GP21 fährt, liegt nur zwei Tabellenplätze dahinter und führt damit die Rookie-Wertung klar an. Im Gegensatz zu Marini hat Bezzecchi seinen ersten MotoGP-Podestplatz schon eingefahren, mit P2 Ende Juni in Assen.

