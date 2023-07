Luca Marini: MotoGP bietet bessere Show als Superbike-WM und Formel 1

Obwohl ein Hersteller in der laufenden MotoGP-Saison klar das Tempo vorgibt, sahen die Fans einige spannende Rennen. Bei den bisherigen acht Grand Prix konnten Francesco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), Alex Rins (LCR-Honda) und Jorge Martin (Pramac-Ducati) Siege in den Hauptrennen am Sonntag feiern. Zudem bescherte Brad Binder seinem Arbeitgeber KTM zwei Sprintrennen-Siege. VR46-Ducati-Pilot Luca Marini freut sich, dass so viele verschiedene Fahrer an der Spitze fahren.

"Das ist sehr gut, denn dadurch haben wir mehr Spektakel. Die Show ist besser. Zudem haben die Fans mehr Auswahl, welchen Fahrer sie unterstützen möchten. Meiner Meinung nach ist es fantastisch", kommentiert Marini, der in der laufenden MotoGP-Saison einige starke Rennen fuhr und aktuell WM-Sechster ist.

Im Vergleich zur MotoGP gibt es in anderen Serien deutlich weniger Vielfalt an der Spitze. "Die Superbike-WM und die Formel 1 sind momentan ziemlich langweilig. Das sage ich als Motorsport-Enthusiast", bemerkt Marini und verweist auf die Dominanz von Ducati-Pilot Alvaro Bautista in der WSBK und Max Verstappens Seriensiege in der Formel 1.

Gewohntes Bild: WSBK-Champion Alvaro Bautista gewann 17 der bisherigen 21 Rennen Foto: Pirelli

Siege von anderen Fahrern sind in der Superbike-WM und in der Formel 1 eine Überraschung. "Die Fans auf den heimischen Sofas kennen bereits das Ergebnis. Man hofft auf etwas Verrücktes und Unverhofftes, das die Show etwas verbessert. Ich rede nicht von Unfällen sondern von einer Safety-Car-Phase in der Formel 1 oder Regen", bemerkt Marini.

"Die Show in der MotoGP im Moment ist meiner Meinung nach fantastisch", freut sich der Ducati-Pilot. "Es gibt viele Fahrer, die um Siege und Podestplätze kämpfen können. Zudem sieht man viele Überholmanöver. Es ist gut."

Luca Marini freut sich, dass wieder mehr Fans zu den MotoGP-Rennen kommen Foto: Motorsport Images

Nachdem die MotoGP im Vorjahr bei einigen Events stark rückläufige Zuschauerzahlen verkraften musste, gingen die Zahlen in diesem Jahr wieder nach oben. In Le Mans wurde mit 275.000 Fans ein neuer Bestwert aufgestellt. Marini ist überzeugt, dass sich dieser Trend fortsetzt. "Die Zuschauerzahlen in diesem Jahr werden am Ende ganz sicher über denen aus dem Vorjahr liegen", so der Italiener.

