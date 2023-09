Lustiger "Streit": Bezzecchi vs. Bagnaia über ihre Misano-Helmdesigns

Alex Marquez, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini und Franco Morbidelli: Diese sieben MotoGP-Piloten rückten am vergangenen Sonntag beim Grand Prix von San Marino in Misano mit einem besonderen Helmdesign aus. Für zwei von ihnen wurde daraus eine Privatfehde mit Augenzwinkern: Bezzecchi und Bagnaia.

Nachdem sie das Rennen am Sonntag hinter Sieger Jorge Martin auf dem zweiten und dritten Platz beendet hatten, wurden "Bez" und "Pecco" in der Pressekonferenz auf ihre Helmdesigns angesprochen. Auf die Frage, ob er das Duell um das bessere Helmdesign gegen Bagnaia gewonnen habe, antwortete Bezzecchi sofort: "Mit Sicherheit." Was folgte, war ein witziger Zoff zwischen den beiden, die sich aus der VR46-Akademie bestens kennen.

"Mein Helm ist viel schöner", so Bezzecchi. Darauf Bagnaia: "Ja, aber die Geschichten dahinter sind ja ganz unterschiedlich." Darauf wiederum Bezzecchi: "Stimmt, zu meinem Helm gibt es wenigstens eine Geschichte." Als Bagnaia daraufhin zugibt, dass er zu seinem Misano-Helm keine Geschichte erzählen könne, fühlt sich Bezzecchi bestätigt: "Siehst du. Das meine ich."

Daraufhin versucht Bagnaia den witzigen Zoff der beiden in eine andere Richtung zu lenken, indem er auf das Rennen eingeht: "Wurdest du nicht an diesem Wochenende gleich zweimal außen herum überholt?" Darauf wiederum Bezzecchi mit seinem Konter: "Wer hat eigentlich im Rennen besser abgeschnitten? Warst du nicht der, der Dritter war?"

Francesco Bagnaias Misano-Helm: Hellblau mit pinkfarbenem Bär Foto: Motorsport Images

Während Bagnaia zu seinem von Hellblau dominierten Misano-Helm, den auf der Oberseite ein pinkfarbener Bär zierte, keine besondere Geschichte erzählen konnte oder wollte, sprach Bezzecchi im Anschluss an den "Zoff" noch ausführlich über seinen besonderen Misano-Helm und die Geschichte dahinter.

Mit Playlist und mehr: Bezzecchi erklärt seinen Misano-Helm

"Als ich meinen ersten Sieg eingefahren habe", denkt er das Argentinien-Wochenende im April dieses Jahres zurück, "fingen sie im italienischen Fernsehen an, mich 'Simply The Bez' zu nennen. Und es gibt natürlich einen Song 'Simply The Best', was ganz ähnlich klingt."

Den Hit "Simply The Best" von Tina Turner nahm Bezzecchi als Basis für sein Misano-Helmdesign. Das nämlich zeigt auf der Oberseite des Helms einen Lockenkopf, der in ein Mikrofon singt. "Ich habe eine große Leidenschaft für Musik und höre jede Musikrichtung. Ich habe mir dann in einem chinesischen Laden ein Mikrofon gekauft", so Bezzecchi.

"Und mit den Leuten von Starline (Designfirma; Anm. d. Red.) haben wir dieses Bild kreiert", spricht Bezzecchi über den abgebildeten Sänger und sagt: "Das bin ich."

Marco Bezzecchis Misano-Helm: "Simply The Bez" mit jeder Menge Details Foto: Motorsport Images

"Wir haben dann noch jede Menge Farben ins Spiel gebracht, denn Sommer steht für mich für viele Farben, vor allem leuchtende Farben", erklärt Bezzecchi und geht zur Rückseite seines Helms über, um auch die ausführlich zu erklären: "Ich wollte keinen Retro-Helm, sondern einen Helm, der wie 2023 aussieht. Also habe ich noch Spotify auf den Helm gepackt."

"Meinen Song habe ich 'Simply The Bez' von Marco Bezzecchi genannt. Und in der Playlist finden sich [mit italienischen Titeln] noch die Songs: 'Same Beat, Same Team', 'Don't Crash Me Again' und 'Superstylish Helmet'. (Für die Detailansicht den folgenden Instagram-Beitrag durchklicken):

Mit "Same Beat, Same Team" spielt Bezzecchi natürlich darauf an, dass er auch in der MotoGP-Saison 2024 für das VR46-Team an den Start gehen wird. Mit "Don't Crash Me Again" schickte er eine Botschaft an seine Kollegen, ihn nicht wieder unverschuldet in Startunfälle zu verwickeln, wie es ihm sowohl in Spielberg als auch in Barcelona passiert ist.

Damit nicht genug: Als angegebene Laufzeiten für die drei Songs in der Playlist - 1:26 Minuten, 1:34 Minuten und 2:15 Minuten - wählte Bezzecchi "die Rundenzeiten zu den Polepositions, die ich herausgefahren habe". Seine erste MotoGP-Pole gelang ihm in der Saison 2022 in Buriram (Thailand). In der laufenden Saison 2023 fuhr er in Assen (Niederlande) und Silverstone (Großbritannien) auf die Pole.

Zusammenfassend sagt Bezzecchi über seinen Misano-Helm: "Viel cooler als der Helm von 'Pecco'." Übrigens: Genau wie Bezzecchis Misano-Helm, so wurde auch Bagnaias Misano-Helm von den Designern von Starline kreiert. Abgesehen davon stammt auch das Helmdesign, mit dem KTM-Pilot Brad Binder in Misano fuhr, von der italienischen Designfirma.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.