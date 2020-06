Manager von Pol Espargaro zu Honda-Wechsel: "Haben keinen Plan B"

Der Fahrermarkt hat in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen. Pol Espargaro wird KTM verlassen und im nächsten Jahr im Honda-Team der Teamkollege von Marc Marquez sein. KTM befindet sich auf der Suche nach einem Nachfolger. Vergangene Woche waren Danilo Petrucci und dessen Manager Alberto Vergani in Österreich.

Die Gespräche sollen positiv verlaufen sein. Man soll sich auch mehr oder weniger einig sein. Auf der anderen Seite sind sich Espargaro und Honda sehr nahe. Aber noch hat weder KTM Petrucci offiziell verpflichtet noch Honda Espargaro.

"Pol war sehr deutlich", sagt dessen Manager Homer Bosch bei 'Onda Cero'. "Er hat gesagt, dass die Honda das Motorrad ist, das jeder haben will. Es gibt eine emotionale Bindung zu KTM. Er ist gemeinsam mit diesem Projekt gewachsen. Der Wechsel wäre also kein einfacher Schritt."

Doch alle Zeichen stehen für den Wechsel zu Honda. "Die Gespräche sind fortgeschritten", bestätigt Bosch. "Ich kann keine Prozentzahl nennen, weil einige Faktoren passen müssen. Es stimmt, dass Pol für Honda fahren will. Das Motorrad würde zu ihm passen."

Der Manager betont außerdem: "Wir haben keinen Plan B." Ducati ist somit keine Option. Bei den Italienern wird voraussichtlich Andrea Dovizioso einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben. Konkrete Gespräche mit Espargaro soll Ducati nie geführt haben.

Vertragsklausel laut Bosch kein Problem

Wann Honda Espargaro bestätigen wird, ist noch offen. In seinem KTM-Vertrag soll es eine Klausel geben, dass er vor dem 15. September nicht einen Wechsel zu einem anderen Team verkünden darf. Sein Manager sieht das allerdings nicht als großes Problem.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Was auf dem Papier steht ist eine Sache, und worauf man sich mit dem Team verständigt hat eine andere. Auf dem Papier ist festgehalten was passiert, wenn die Dinge schieflaufen. Aber das ist nicht der Fall, denn die Dinge sind klar. Von Beginn an wurde alles an KTM kommuniziert."

"Ich weiß nicht wann sie damit an die Öffentlichkeit gehen werden. Es liegt zunächst an ihnen und dann am Fahrer. Es könnte diese Deadline geben, aber ich würde ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen", sagt Bosch.

Wenn Espargaro zu Honda wechselt, wird er den Platz von Alex Marquez übernehmen. Der Moto2-Weltmeister von 2019 würde seinen Platz verlieren noch bevor er ein einziges MotoGP-Rennen gefahren ist.

Alex Marquez könnte im nächsten Jahr zu LCR-Honda transferiert werden. Und wie wird Marc Marquez auf diese Ereignisse reagieren? "Ich glaube, Marc wird Pol genauso wie seinen Bruder im Team begrüßen", schätzt Bosch.

"Er hat bereits gezeigt, dass er ein Profi ist - auf der Rennstrecke und mit seinen Teamkollegen. Alle Fahrer wollen gewinnen und ihren Teamkollegen schlagen. Das wird auch diesbezüglich der Fall sein."

