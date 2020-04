"Marc kann meinen Rekord schlagen": Pedrosa mit 16 Sieg-Jahren in Folge

Dani Pedrosa hat es zwar nicht geschafft, MotoGP-Weltmeister zu werden, aber der Spanier hält einen bemerkenswerten Rekord. Klassenübergreifend hat er zwischen 2002 und 2017 in jeder Saison mindestens einen Grand Prix gewonnen. Das waren 16 Jahre hintereinander. Nur in seiner 125er-Debütsaison 2001 und in seinem Abschiedsjahr 2018 gelang ihm kein Sieg.

Kein anderer Fahrer in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft kann auf eine so lange Siegesserie zurückblicken. Valentino Rossi kam auf 14 Jahre mit mindestens einem Triumph (1996 bis 2010). Erst als er zu Ducati wechselte, riss diese Serie. Giacomo Agostini war zwölf Jahre hintereinander siegreich (1965 bis 1976).

Vierter dieser Statistik ist Jorge Lorenzo mit elf siegreichen Jahren hintereinander (2006 bis 2016). Blickt man auf die Königsklasse alleine, dann führen Pedrosa und Agostini diese ewige Bestwertung an. Beide haben zwölf Jahre hintereinander in der Topklasse mindestens ein Rennen gewonnen.

Dani Pedrosa, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Statistiken sind dazu da, um gebrochen zu werden. Der nächste logische Kandidat wäre Marc Marquez. Der Spanier hat klassenübergreifend seit 2010 nun zehn Jahre in Folge Rennen gewonnen. "Eines Tages wird Marc meinen Rekord von 16 siegreichen Jahren überbieten", glaubt Pedrosa bei 'DAZN Spanien'. "Aber mein Rekord wird noch eine Weile Bestand haben."

"Bei Honda kann man den Druck spüren. Er hat den gleichen Druck, den ich hatte. In diesem Team musst du gewinnen, sie geben dir alle Waffen dafür. Deshalb ist es das Referenzteam", sagt Pedrosa über die erfolgreiche Repsol-Honda-Mannschaft. Mit 45 MotoGP-Siegen und sechs WM-Titeln ist Marquez bereits deutlich erfolgreicher als Pedrosa, der 31 Mal in der Königsklasse gewonnen hat.

Als ehemaliger Teamkollege erlebte Pedrosa aus nächster Nähe, wie gut Marquez ist: "Marc hat den Punkt, der ihn im Vergleich zu den anderen zum Weltmeister macht. Er ist nicht nur konstant, sondern bei allen Bedingungen stark. Egal ob es regnet, kalt oder heiß ist. Er wird auch nie Siebter. Alle anderen von uns hatten diese Nachteile oder Schwächen. Wenn er sein Level hält, wird er noch viele Rennen gewinnen."

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.