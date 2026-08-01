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Marc Marquez dämpft Hoffnungen auf bessere MotoGP-Rennen ab 2027

Wird die MotoGP 2027 actionreicher? Marc Marquez hat daran erhebliche Zweifel und erklärt, warum aus seiner Sicht vor allem die Reifen entscheidend sein werden

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
Marc Marquez dämpft Hoffnungen auf bessere MotoGP-Rennen ab 2027

Neue Regeln, besseres Racing? Marc Marquez glaubt (noch) nicht daran

Foto: Getty Getty

Die MotoGP steht 2027 vor einem der größten technischen Umbrüche ihrer Geschichte. Kleinere 850ccm-Motoren, deutlich eingeschränkte Aerodynamik, der Wegfall der Ride-Height-Devices und der Wechsel zu Pirelli als Einheitsreifen sollen das Racing wieder enger und spektakulärer machen.

Doch ausgerechnet Weltmeister Marc Marquez dämpft die Erwartungen. Nach seinen ersten Erfahrungen auf dem 2027er-Prototypen zeigt er sich überraschend pessimistisch.

Im Gespräch mit MCNews erklärt der Spanier, dass die MotoGP zwar mit den neuen Regeln grundsätzlich den richtigen Weg einschlage, aus seiner Sicht aber noch konsequenter gegen die Auswirkungen der Aerodynamik vorgehen müsste.

"Für mich würde ich sogar noch weitergehen", sagt Marquez. Denn die aktuelle Aero-Generation erschwere das Überholen erheblich. Dabei beschreibt der Ducati-Star den Unterschied zu früher anschaulich: War ein Fahrer in der Vergangenheit im Training zwei oder drei Zehntel langsamer als sein Konkurrent, konnte er im Rennen nach einem guten Start im Windschatten dennoch dessen Tempo mitgehen.

Heute sei genau das kaum noch möglich: "Wenn du heute drei Zehntel langsamer bist und hinter einem anderen Motorrad fährst, bist du plötzlich fünf Zehntel langsamer." Das Folgen sei durch die Aerodynamik deutlich schwieriger geworden.

Dadurch würden Überholmanöver seltener und größere Gruppen im Rennen praktisch verhindert. Überhaupt habe sich das Fahrverhalten moderner Bikes sehr verändert.

Durch den enormen Abtrieb lägen die Motorräder heute "wie ein Tisch" auf der Strecke. Rutscher, die früher noch abgefangen werden konnten, führten heute oft unmittelbar zum Sturz, weil bereits kleine Unregelmäßigkeiten die Aero beeinträchtigen.

Wenig Hoffnung auf großen Effekt der 2027-Regeln

Ob die neue Fahrzeuggeneration dieses Problem lösen wird, bezweifelt Marquez. Nach seinen ersten Testkilometern mit dem 850ccm-Prototypen fällt sein Urteil ernüchternd aus.

"Im Moment bin ich nicht sehr optimistisch", räumt er offen ein. Zwar wünsche er sich, dass die neuen Motorräder für besseres Racing sorgen, "aber nach dem, was ich bisher gefahren bin, sind die Motorräder mehr oder weniger gleich".

Der kleinere Motor allein werde nach seiner Einschätzung kaum für mehr Überholmanöver sorgen. Zwar verfüge das Triebwerk über weniger Leistung, gleichzeitig verkürzten sich dadurch aber auch die Bremszonen. "Wir bremsen dafür noch härter. Am Ende wird das Überholen schwierig bleiben, vielleicht sogar noch schwieriger."

Von den Tribünen aus werde der Leistungsunterschied zwischen den bisherigen 1000ccm-Bikes und den neuen 850ern vermutlich ohnehin kaum auffallen, meint Marquez.

MotoGP-Regeln 2027

Was sich rein technisch ab der MotoGP-Saison 2027 ändern wird

Foto: Dorna

Schon heute könne die volle Motorleistung auf vielen Geraden gar nicht vollständig genutzt werden. Selbst in Misano werde mit den aktuellen Bikes das maximale Drehmoment nicht permanent ausgeschöpft. Mit den neuen Maschinen werde dagegen das volle Potenzial bereits beim Herausbeschleunigen aus den Kurven genutzt.

Reifen könnten zum entscheidenden Faktor werden

Den größten Einfluss auf das Racing erwartet der Ducati-Pilot deshalb nicht vom Motor oder der Aerodynamik, sondern von einem ganz anderen Bauteil: den Reifen.

"Der größte Unterschied werden die Reifen sein", sagt er. Je nachdem, wie sich die neuen Pirelli-Reifen verhalten, könne sich auch der Charakter der Rennen verändern: "Abhängig vom Reifen werden wir die eine oder andere Art von Rennen sehen."

Damit bestätigt Marquez indirekt die Einschätzung vieler Ingenieure. Während Motorleistung und Aerodynamik im neuen Reglement klar definiert werden, gilt der Reifenwechsel als größter Unsicherheitsfaktor. Pirelli übernimmt von Michelin und entwickelt derzeit völlig neue Slicks für die kommende Motorradgeneration.

Schon jetzt mehr Fahrereinfluss - aber reicht das?

Grundsätzlich begrüßt Marquez die Richtung, die die MotoGP mit dem neuen Reglement ab der Saison 2027 einschlägt. Bereits die Einführung der Einheitselektronik habe den Einfluss des Fahrers wieder vergrößert, erklärt der Spanier im selben Interview. Auch die Reduzierung der Aerodynamik hält er für sinnvoll.

Dennoch bleibt der Spanier vorsichtig. Seine ersten Eindrücke vom Prototypen lassen ihn nicht daran glauben, dass die Fans automatisch spektakulärere Rennen erleben werden.

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