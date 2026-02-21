Marc Marquez erklärt, warum er seinen Ducati-Vertrag noch nicht verlängert hat

Bei Ducati ist man bestrebt, die Zusammenarbeit mit Marc Marquez nach dessen eindrucksvoller MotoGP-Saison 2025 fortzusetzen. Für die in gut einer Woche beginnende MotoGP-Saison 2026 steht Marquez ohnehin noch bei Ducati unter Vertrag. Wie es danach für ihn weitergeht, ist aber noch offen (MotoGP 2027: Fahrer, Teams und aktuelle Wechselgerüchte im Überblick).

Bei Ducati hat man sich die Vertragsverlängerung mit dem siebenmaligen und amtierenden MotoGP-Weltmeister zur Priorität gemacht, Marquez selber aber zögert noch. Vor allem zögert er noch, einen Zweijahresvertrag bis einschließlich 2028 zu unterschreiben.

Am Rande des Thailand-Tests in Buriram, der am Samstag begonnen hat und am Sonntag zu Ende geht, hat Marquez nun den Grund für sein Zögern verraten. "Wir arbeiten mit Ducati daran", sagt der Spanier und erklärt: "Für sie sind zwei Jahre die ideale Laufzeit, denn sonst steht man mitten im Nirgendwo. Für mich aber war es bisher am wichtigsten, mit einem besseren Gefühl in die Wintertestfahrten zu gehen."

Schulterverletzung aus Mandalika lässt Marc Marquez zögern

Mit "besserem Gefühl" meint Marquez nicht sein Fahrgefühl auf der Ducati Desmosedici, sondern seine körperliche Verfassung. Nachdem er Anfang Oktober 2025 in der ersten Runde des Indonesien-Grand-Prix in Mandalika von Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi unglücklich vom Motorrad gefahren wurde, musste Marquez den Rest der Saison mit einer erneuten Verletzung an seiner rechten Schulter auslassen.

Sein Comeback auf einem MotoGP-Bike gab Marc Marquez erst vor wenigen Wochen beim ersten der zwei Wintertests 2026, dem Malaysia-Test in Sepang. In Buriram sagt er nun: "Ich spüre einen kleinen Fortschritt zwischen dem Test in Malaysia und hier. Mal sehen, ob sich meine körperliche Verfassung weiter verbessert. Wenn ich heute einen kleinen Fortschritt in meiner Schulter spüre und morgen einen weiteren, dann sehe ich kein Problem für zwei Jahre."

Auf Nachfrage, ob er lieber einen Einjahresvertrag unterschreiben wollte, um seine körperliche Verfassung weiter beurteilen zu können, antwortet Marquez: "Ja. Das ist meine größte Einschränkung. Wie ich schon mehrmals gesagt habe: Wenn man verletzt ist, kann man keine Entscheidungen treffen und keine Verträge unterschreiben."

Marc Marquez: Das Alter ist nicht das Problem

"Ich habe versucht, meine neue Verletzung zu verstehen und herauszufinden, wie es damit aussieht. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Es entwickelt sich gut", so Marquez. In diesem Zusammenhang betont der vor wenigen Tagen 33 Jahre alt gewordene Spanier ausdrücklich, dass es nicht das Alter ist, was ihn bis jetzt von einem neuen Vertrag abgehalten hat.

Marc Marquez ist vor wenigen Tagen 33 Jahre alt geworden Foto: Ducati

"Für mich wird es nicht mit dem Alter schwieriger. Es wird durch die Verletzungen schwieriger. Mental fühle ich mich immer noch jung. Aber es ist eine Tatsache, dass die Verletzungen, eine nach der anderen, eine nach der anderen, meinen Körper träger machen."

"Aus diesem Grund war dieser Winter ein extrem langer, aber wir kommen voran. Nach dem Rennen in Thailand", blickt Marquez auf das Auftaktrennen im MotoGP-Kalender 2026 am kommenden Wochenende voraus, "haben wir nochmal zwei Wochen Pause. Ich bin gespannt, ob es da weitere Fortschritte geben wird".