Marc Marquez erklärt: Zwei Stürze in Linkskurven in Brünn kein Zufall

Marc Marquez ist am Freitag in Brünn, dem Trainingstag zum Grand Prix von Tschechien der MotoGP-Saison 2026, zweimal gestürzt. Im ersten Freien Training (FT1) am Vormittag verlor er in Kurve 7 die Kontrolle über das Vorderrad seiner Werks-Ducati, nachdem er die schnellste Rundenzeit gesetzt hatte. Zu Beginn des Trainings am Nachmittag stürzte Marquez in Kurve 11, wobei die Frontpartie seiner Ducati beschädigt wurde.

Die beiden Stürze, die beide in Linkskurven passiert sind, trübten für Marquez einen ansonsten starken Freitag. Im FT1 am Vormittag hielt seine Sessionbestzeit bis zum Schluss. Im entscheidenden Training am Nachmittag wurde er letztlich Fünfter, mit 0,253 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia).

Auf die Frage, warum beide Stürze in Linkskurven passierten, antwortet Marquez: "Weil ich mich dort entspanne. Stürze gehören zum Rennsport dazu. Heute Vormittag bin ich in Kurve 7 gestürzt, aber der Fehler passierte bereits in Kurve 6. Es war dann der Fehler meinerseits, dass ich Kurve 7 nicht aufgegeben habe."

"Das Problem begann beim Richtungswechsel. Es war das erste Mal, dass ich wirklich gepusht habe. Im Kopf war ich bereit dafür, aber der Körper hat nicht mitgemacht. In Kurve 7 bin ich dann einfach zu weit nach außen gekommen", schildert Marquez.

"Am Nachmittag", geht der Ducati-Werkspilot zu seinem Sturz in Kurve 11 über, "war diese Linkskurve dann die Stelle, an der ich mich entspannt habe, um Energie für die Rechtskurve zu sparen. Es ist einfach so, dass ich dieses Motorrad ganz intensiv fahren muss. Mal sehen, ob ich ich mich morgen steigern kann".

Das Training am Nachmittag hat Marquez auf Rat von Ducati vorzeitig aufgegeben Foto: Gold & Goose Photography / Getty Images

Nach seiner bislang letzten Operation, der Doppeloperation am 10. Mai an rechter Schulter und rechtem Fuß, kehrte Marquez Ende Mai beim Grand Prix von Italien in Mugello zurück, bevor er am darauffolgenden Wochenende im Balaton Park sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewonnen hat.

Obschon der Sieg im Grand Prix von Ungarn Marquez' erster Podestplatz in einem Sonntagsrennen seit der Schulterverletzung vom Oktober 2025 in Mandalika (Indonesien) war, so ist der siebenmalige MotoGP-Weltmeister noch immer weit davon entfernt, hundertprozentig fit zu sein.

"Auf der ersten Runde heute Morgen hatte ich das beste Gefühl in der gesamten bisherigen Saison. Dann aber wurde es im Laufe des Tages Schritt für Schritt ein bisschen schlechter, weshalb ich versucht habe, Energie zu sparen", erklärt Marquez. Auf seine Bestzeit im FT1 angesprochen, antwortet er: "Wenn ich FT1 jetzt noch einmal fahren müsste, würde ich Zehnter werden, weil ich zu viel Energie verbraucht habe."

Nachdem Marquez am Nachmittag zehn Minuten vor Ende des Trainings in die Box zurückgekehrt war, gab ihm Ducati-Teamboss Davide Tardozzi ein Zeichen, das Motorrad abzustellen. Zu diesem Zeitpunkt lag Marquez auf P1 der Zeitenliste, nachdem er als erster Fahrer überhaupt in Brünn die Marke von 1:52 Minuten unterboten hatte. Als sich in den letzten Minuten noch mehrere andere Fahrer verbesserten, ist Marquez noch bis auf P5 im Endergebnis des Trainings zurückgefallen.

Marc Marquez fällt es nicht immer leicht, seinen Instinkt zu zügeln Foto: Gold & Goose Photography / Getty Images

"Mein Plan war es, nur eine Zeitattacke zu fahren und dann Energie zu sparen und Risiken für morgen zu vermeiden", sagt Marquez und erklärt: "Davide und Ducati kennen meinen körperlichen Zustand. Sie versuchen, mich zu schonen, weil sie wissen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für einen Angriff ist. Aber gleichzeitig wissen sie, dass es schwierig ist, meinen Instinkt zu kontrollieren, sobald ich das Visier schließe."

"Genau da muss ich also ruhig bleiben. Ich habe in Mugello gesagt, dass es an der Zeit wäre, leidenschaftlich zu sein. Aber in Mugello war das einfach. Hier ist es schwieriger, weil man sich den Spitzenfahrern näher fühlt und es dann schwieriger ist, seinen Instinkt zu kontrollieren. Aber ich muss es schaffen, also muss ich daran arbeiten", so der Ducati-Werkspilot aus Spanien.

Insgesamt betrachtet kam Marquez am Freitag in Brünn besser zurecht als noch am Mugello-Wochenende, wenn auch nicht so gut wie am Wochenende im Balaton Park. Auch dafür hat er eine Erklärung: "Brünn ist nicht wie Mugello. Es ist eine Strecke, die körperlich weniger anspruchsvoll ist."

"Aber es stimmt, dass sie auch nicht wie der Balaton [Park] ist. Am Balaton belasten wir die linke Körperseite stark. Hier beanspruchen wir eher die rechte Seite. Das spüre ich zwar, aber es ist weniger anstrengend als in Mugello. Deshalb fühle ich mich besser", so Marquez.

Sein Ziel für das weitere Rennwochenende in Brünn ist es, sich "für die ersten beiden Startreihen zu qualifizieren und in beiden Rennen in den Top 5 ins Ziel zu kommen", wie Marquez am Freitag sagt.