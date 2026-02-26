Marc Marquez gesteht: "Kann das Bike nicht so fahren wie im Vorjahr"

Zum Auftakt der MotoGP-Saison 2026 steht bei Marc Marquez weniger die Favoritenrolle als vielmehr seine körperliche Verfassung im Mittelpunkt. Der Titelverteidiger spricht offen über die anhaltenden Folgen seiner Schulterverletzung und erklärt, warum er seine Ducati anders bewegen muss als noch 2025.

Die fünf Tage Wintertests hat Marquez genutzt, um sowohl seine rechte Schulter als auch das neue Paket von Ducati zu evaluieren. Technisch seien Fortschritte erzielt worden. Vor allem am letzten Testtag habe er "gute Schritte in die Richtung gemacht, in die ich will". Er fühle sich auf dem Motorrad "besser und besser".

Schulter als limitierender Faktor

Doch körperlich ist die Situation komplexer. Der langwierige Rehabilitationsprozess mache es schwierig, konstant zu fahren. Die Verletzung beeinträchtige seine Präzision, sowohl im Feedback an die Ingenieure als auch auf der Strecke.

Es sei "etwas schwieriger, präzise in den Kommentaren zu sein und immer auf die gleiche Art zu fahren", fasst der Ducati-Werkspilot die Situation zusammen.

Die Schulterverletzung aus Indonesien habe zunächst harmlos gewirkt. "Es sah am Anfang nach einer einfachen Verletzung aus, aber es war keine einfache", stellt er klar. Vor allem, weil erneut die rechte Schulter betroffen sei, brauche alles mehr Zeit.

Er wisse selbst nicht genau, wo aktuell seine 100 Prozent lägen. Deshalb gehe es für ihn im Moment vor allem darum, dranzubleiben und im Rahmen eines echten Rennwochenende realistisch einzuschätzen, wo er stehe. "Ich habe das Gefühl, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt", sagt Marquez in Bezug auf seine Fitness.

Tests waren besondere Belastung

Interessant: Gerade die Testfahrten empfand er unter den Umständen als besonders herausfordernd. Wenn man sich nicht vollständig fit fühle, seien sie "das Schwierigste überhaupt". Das permanente Stop-and-Go, stundenlange Konzentration, immer wieder neue Runs: "Du musst sechs Stunden am Stück verbunden bleiben."

Ein Rennwochenende sei in gewisser Weise klarer strukturiert und dadurch einfacher zu managen. Auch deshalb erwartet der Spanier einen soliden Saisonstart. Er hoffe, "hier gut zu beginnen", wisse aber auch um die Stärke der Konkurrenz.

"Natürlich steigt das Niveau jedes Jahr. Da Ducati bereits in den vergangenen Jahren sehr stark war, ist es vielleicht schwieriger, sich zu verbessern, aber wir versuchen, mit kleinen Details den Unterschied zu machen", blickt Marquez voraus.

Warum Marquez zur 2024er-Aero greift

Bei der Aerodynamik hat sich Marquez bewusst entschieden, die Saison mit dem Paket von 2024 zu beginnen - auch wegen seiner Schulter. Grundsätzlich müsse man "das beste Paket für den eigenen Moment und den eigenen Fahrstil" finden.

Der Schritt zurück sei kein technischer Rückschritt, sondern eine Anpassung an seine körperliche Realität. Das 2025er-Paket sei schwerer und physisch fordernder gewesen.

"Ich kann das Motorrad im Moment nicht auf die gleiche Weise fahren wie im letzten Jahr", räumt Marquez in dem Zusammenhang ein. "Mir fehlt die Kraft vom letzten Jahr. Deshalb brauche ich ein Motorrad, das etwas besser lenkt, das besser in der Spur bleibt und das ich nicht so sehr forcieren muss wie letztes Jahr."

Genau deshalb habe man sich für die Aero-Variante entschieden, die weniger körperliche Belastung mit sich bringt. Zwar funktionierten beide Pakete im Test gut, "aber auf unterschiedliche Weise". Aktuell gehe es nicht darum, das aggressivste oder modernste Paket zu fahren, sondern dasjenige, das zu seinem Zustand passt.

Titelverteidigung trotz Handicap das Ziel

Dass er auch seinen Fahrstil entsprechend anpassen muss, ist für den amtierenden MotoGP-Weltmeister nichts Neues - und zugleich Teil seines Selbstverständnisses.

"Ich werde noch einmal in meiner Karriere versuchen, meinen Fahrstil an diese neue Situation anzupassen", kündigt er an. Erst wenn er sich körperlich wieder bereit fühle, könne er womöglich auch fahrerisch wieder näher an das herankommen, was er 2025 gezeigt hat, als der Spanier 25 Siege und 31 Podien feiern konnte.

Daran, diese Marken zu knacken, denkt Marquez aktuell zwar nicht. Der Anspruch bleibt aber unverändert hoch. "Wenn man ein rotes Ducati-Shirt trägt, ist das Ziel immer, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen", hält er unmissverständlich fest.