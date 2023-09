Marc Marquez hält fest: In Motegi gibt es "keine Neuigkeiten" zu seiner Zukunft

"Nein, es wird an diesem Wochenende zu diesem Thema keine Neuigkeiten geben", hält Marc Marquez am Donnerstag vor dem Grand Prix von Japan fest. Die Spekulationen um seine Zukunft halten weiter an. Das Honda-Heimspiel in Motegi wird zumindest für die Öffentlichkeit keine Klarstellung bringen.

"Es stimmt, dass es Meetings geben wird. Aber die hatten wir auch im Vorjahr und vor zwei Jahren. Die Chefs von Honda und HRC kommen immer und wollen mit den Fahrern sprechen und sehen, wie die Situation ist."

Also geht es bei diesen Treffen nicht um seine Zukunft? "Es sind konstruktive Meetings. Das waren sie im Vorjahr, das waren sie vor zwei Jahren", antwortet Marquez auf diese Frage. "Sie sind daran interessiert, dass das Projekt gewinnt und Honda Geschichte schreibt, wie in all diesen Jahren."

Aber führt er die Öffentlichkeit nicht an der Nase herum? "Nein, ich werde Fragen gefragt. Ich antworte darauf und kaufe mir Zeit. Was soll ich sagen? Unsere Beziehung ist nicht länger nur eine Beziehung zwischen einem Fahrer und einer Marke. Es ist eine besondere Beziehung."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Wir sind sehr viele Jahre beisammen. Sie haben mir viel gegeben, ich habe ihnen viel gegeben. Es ist eine besondere Beziehung. Wir haben eine sehr schöne Beziehung zu Honda. Das war sie schon immer. Wir haben uns gegenseitig viel gegeben."

"Ich habe einen gültigen Vertrag. Am wichtigsten ist, dass sich beide Seiten wohlfühlen, damit man erfolgreich ist. Meine Komfortzone ist, dass ich seit zehn Jahren bei Honda bin, und sie [die Komfortzone] ist immer noch Honda."

Selbst ohne Ergebnisse? "Ja, ich bin hier mein ganzes Leben", so Marquez, der auch betont: "Ich habe mein Team, ich habe das beste Gehalt des Feldes. Warum sollte ich etwas ändern? Entweder das ist der Fall, oder man schläft im Hotel."

In Motegi ist auch Cal Crutchlow als Yamaha-Testfahrer mit einer Wildcard am Start. Der ehemalige LCR-Honda-Fahrer meinte in seiner Medienrunde, dass Marquez mit einer Ducati problemlos die Weltmeisterschaft gewinnen würde.

"Das ist ein falscher Gedanke", hält Marquez dagegen. "Jeder Fahrer, jedes Motorrad, jedes Team hat seine Momente. Nichts hält ewig. Kein Team oder Motorrad wird jedes Jahr dominieren. Es ist ein Kompliment [von ihm], aber es kommen viele junge Fahrer hoch."

"Sie erfinden Dinge neu und blicken nach vorne. Es heißt nicht, dass ich es nicht gerne möchte, aber es wird demonstriert. Bezzecchi hatte in Indien ein großartiges Rennen, Martin hatte ein tolles Rennen in Misano. 'Pecco' hat ein gutes Jahr. Das sind alles gute Fahrer. So einfach ist das nicht."

