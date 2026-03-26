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Marc Marquez in Austin: MotoGP-Stars und ihre Paradestrecken

Marc Marquez ist der König des Circuit of the Americas, doch auch andere MotoGP-Stars haben ihre ganz persönlichen Paradestrecken - Wer dominierte wo?

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
Marc Marquez in Austin: MotoGP-Stars und ihre Paradestrecken

Wird Marc Marquez seinen Austin-Siegen einen weiteren hinzufügen?

Foto: Gold Gold

Wenn die MotoGP in Austin gastiert, richtet sich der Blick automatisch auf einen Namen: Marc Marquez. Der Spanier ist der unumstrittene König des Circuit of the Americas - eine Strecke wie gemacht für seinen aggressiven, präzisen Fahrstil.

Kaum ein anderer Fahrer hat eine Rennstrecke derart dominiert wie Marquez in Texas. Doch genau dieser Umstand wirft eine spannende Frage auf: Welche Fahrer haben eigentlich auf welchen Strecken die MotoGP-Geschichte seit 2002 geprägt?

Unsere Fotostrecke geht dieser Frage nach und zeigt, wie eng manche Legenden mit ganz bestimmten Kursen verbunden sind. Denn es sind nicht nur Titel und Gesamtstatistiken, die große Karrieren definieren, sondern auch diese ganz besonderen Lieblingsstrecken. Orte, an denen alles zusammenpasst: Bike, Fahrstil und ein Gespür für jede Kurve.

Rossi und Stoner mehrfach vertreten

Im Fall von Marc Marquez ist das nicht nur Austin, sondern auch der Sachsenring, wo er mit neun MotoGP-Siegen den Rekord der meisten Siege auf einer Strecke hält.

Dicht dahinter reiht sich Valentino Rossi mit seinen Erfolgen in Assen (8 Siege) ein. Überhaupt ist der Italiener trotz seines Rücktritts Ende 2021 bis heute der Streckenkönig auf diversen Kursen, darunter Mugello, Jerez und Barcelona (jeweils 6 Siege).

Auch Casey Stoner findet sich in der Liste: Der Australier lief bei seinem Heim-Grand-Prix auf Phillip Island regelmäßig zur Höchstform auf. Solche Verbindungen zwischen Fahrer und Strecke sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis aus jahrelanger Erfahrung, Vertrauen ins Material und einer fast intuitiven Harmonie mit dem jeweiligen Layout.

Daher lohnt sich ein Blick auf diese Streckenspezialisten. Denn während sich das Feld Jahr für Jahr verändert, bleiben einige Konstanten bestehen: Fahrer, die immer dann besonders gefährlich werden, wenn sie "ihre" Strecke erreichen.

In der Fotostrecke haben wir alle aktuellen Kurse im MotoGP-Kalender berücktsichtigt und die Fahrer mit den meisten Siegen in der modernen MotoGP-Ära zusammengefasst.

Neben Strecken, die über Jahre hinweg fest in der Hand eines einzigen Fahrers waren, sind auch solche dabei, auf denen sich kein klarer Favorit abzeichnete, sowie junge Kurse, die ihren Dominator in den nächsten Jahren erst noch finden müssen.

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