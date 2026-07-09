Marc Marquez jagt am Sachsenring gleich mehrere Agostini-Rekorde

Der Sachsenring war für Marc Marquez schon immer ein ganz besonderer Ort. Kein aktiver MotoGP-Pilot ist auf der Traditionsstrecke in Sachsen erfolgreicher als der Spanier, und in diesem Jahr könnte der Ducati-Werksfahrer gleich mehrere historische Bestmarken von Giacomo Agostini erreichen.

Nach seiner verletzungsbedingten Rückkehr in Mugello kämpfte sich Marquez mit eindrucksvollen Siegen am Balaton und in Brünn zurück in den Titelkampf. Begünstigt durch Fehler von Aprilia verkürzte der amtierende Weltmeister den Rückstand in der Gesamtwertung und reiste anschließend mit einer klaren Strategie nach Assen.

Die niederländische Strecke zählt traditionell nicht zu seinen Lieblingskursen. Der Spanier wusste, dass ihn dort aufgrund der vielen Rechtskurven und seiner noch nicht vollständig auskurierten Verletzung eine schwierige Aufgabe erwarten würde.

Mit Platz sechs im Sprint und Rang sieben beim Grand Prix betrieb Marquez am Ende jedoch Schadensbegrenzung und hielt seinen WM-Rückstand bei 40 Punkten.

Marc Marquez ist der "King of the Ring"

Nun richtet sich der Fokus auf den Sachsenring, eine Strecke, auf der Marquez seit Jahren nahezu unschlagbar ist. Bereits vor einigen Wochen hatte er angekündigt, seinen Angriff erst nach Assen starten zu wollen. Der Plan lautete, bis dorthin möglich wenig Punkte zu verlieren und anschließend auf seinen Lieblingsstrecken wichtige Zähler einzufahren, um mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu gehen.

Die Charakteristik des Sachsenrings kommt Marquez wie bei kaum einer anderen Strecke entgegen. Zehn der insgesamt 13 Kurven werden links gefahren, was ihm nach seiner langwierigen Verletzung des rechten Arms zusätzlich entgegenkommen dürfte.

Seine Bilanz auf dem Sachsenring spricht ohnehin für sich. Insgesamt zwölf Siege feierte Marquez bereits auf dem Kurs. Den Anfang machte er 2010 in der 125er-Klasse, anschließend gewann er 2011 und 2012 jeweils in der Zwischenklasse Moto2.

In der MotoGP folgten bislang neun Erfolge: sieben Siege in Folge zwischen 2013 und 2019, der Triumph nach der pandemiebedingten Rennpause im Jahr 2021 sowie der Sieg 2025 in seiner ersten Saison als Ducati-Werksfahrer. Doch auch auf seiner Paradestrecke verlief nicht jedes Wochenende so erfolgreich.

Beim Deutschland-Grand-Prix 2023, seinem letzten Sachsenring-Auftritt als Honda-Pilot, stürzte Marquez insgesamt fünfmal und musste auf einen Start im Hauptrennen verzichten.

Mit einem weiteren Erfolg könnte Marquez nun Geschichte schreiben. Seit der Aufnahme des Deutschland-Grand-Prix in den Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft im Jahr 1952 wurde das Rennen auf verschiedenen Strecken ausgetragen, bevor der Sachsenring 1998 dauerhaft als Gastgeber übernahm.

Giamcomo Agostini hält Rekord mit 13 Siegen

Über alle Austragungsorte hinweg hält Giacomo Agostini mit 13 Siegen den Rekord. Achtmal gewann er in der 500er-Klasse, jeweils viermal in Hockenheim (1967, 1969, 1971, 1975) und auf der Nürburgring-Nordschleife (1968, 1970, 1972, 1976).

Hinzu kommen fünf Siege in der 350er-Klasse: dreimal auf der Nordschleife (1965, 1968, 1970) sowie zweimal in Hockenheim (1969, 1971). Möglich wurde diese Ausbeute, weil Fahrer damals regelmäßig parallel in mehreren Hubraumklassen antraten.

Mit einem weiteren Sieg könnte Marquez mit Agostini gleichziehen. Doch das ist nicht die einzige historische Marke, die der Spanier am Sachsenring 2026 erreichen könnte.

Agostini hält bis heute auch den Rekord für die meisten Siege auf derselben Rennstrecke in der Königsklasse. Der 15-malige Motorradweltmeister gewann das Rennen der 500er-Klasse im finnischen Imatra insgesamt zehnmal, davon neunmal in Folge zwischen 1965 und 1973 sowie ein weiteres Mal im Jahr 1975.

Marquez steht aktuell bei neun MotoGP-Siegen auf dem Sachsenring und könnte mit einem weiteren Triumph an diesem Wochenende auch diese Bestmarke einstellen.

Die erfolgreichsten Fahrer auf einer Rennstrecke in der Königsklasse (500 ccm/MotoGP):

Giacomo Agostini: 10 Siege in Imatra (1965 bis1973, 1975)

Marc Marquez: 9 Siege auf dem Sachsenring (2013 bis2019, 2021, 2025)

Valentino Rossi: 8 Siege in Assen

Giacomo Agostini: 8 Siege in Spa-Francorchamps

Marc Marquez: 7 Siege auf dem Circuit of the Americas

Marc Marquez: 7 Siege in Aragon

Valentino Rossi: 7 Siege in Barcelona

Valentino Rossi: 7 Siege in Jerez

Valentino Rossi: 7 Siege in Mugello

Auch in der ewigen Bestenliste über alle Klassen hinweg spielt Agostini weiterhin in einer eigenen Liga. Mit 16 Siegen in Imatra führt der Italiener das Ranking an. Dahinter folgt Angel Nieto mit 15 Erfolgen in Assen, davon neun in der 125er- und sechs in der 50er-Klasse. Agostini selbst gewann in Assen insgesamt 14 Rennen.

Sollte Marquez am Sonntag seinen 13. Sachsenring-Sieg feiern, würde er sich nicht nur einen weiteren Platz in den Geschichtsbüchern sichern, sondern auch bis auf einen Erfolg an die Top 3 der erfolgreichsten Fahrer auf einer einzigen Rennstrecke in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft heranrücken.