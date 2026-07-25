Marc Marquez' klarer Plan: "Will aufhören, wenn ich noch Spaß habe"

Marc Marquez hat in seiner Karriere fast alles erreicht, was ein Rennfahrer erreichen kann. Neun Titel, unzählige Siege und nun auch die langfristige Zukunft bei Ducati: Der Spanier steht mit 33 Jahren erneut an der Spitze der MotoGP.

Doch während viele bei einem Fahrer mit dieser Bilanz über weitere Rekorde und Titel sprechen, beschäftigt Marquez eine andere Frage: Wie beendet man eine Karriere richtig?

Im Gespräch mit der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport erklärt der Ducati-Pilot, dass seine größte Herausforderung nicht darin bestehe, noch mehr Trophäen zu sammeln. Viel wichtiger sei für ihn, selbst über den richtigen Zeitpunkt für einen Abschied aus dem aktiven Rennsport bestimmen zu können.

"Die größte Ambition ist für mich, selbst zu entscheiden, wann der Moment gekommen ist, aufzuhören, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es auf dem höchsten Niveau an Freude passiert", erklärt der neunmalige Weltmeister. Er wolle seine Laufbahn nicht mit Frustration beenden, weil die gewünschten Ergebnisse ausbleiben oder die Geschwindigkeit der vergangenen Jahre nicht mehr zu erreichen ist.

Viele ehemalige Champions hätten ihm von schwierigen letzten Karrierejahren erzählt, berichtet der Spanier. Dabei gehe es nicht nur um körperliche Probleme, sondern auch um die mentale Belastung, wenn der gewohnte Erfolg plötzlich ausbleibt.

"Ich hoffe, dass ich bis zum letzten Tag mit Freude fahre und nicht leide", sagt Marquez. Genau dieses Gefühl werde am Ende seine wichtigste Erinnerung an den Sport sein.

Nach Jahren voller Schmerzen: "Kann wieder genießen"

Die vergangenen Jahre waren für Marquez vor allem von Verletzungen geprägt. Nach seinem Oberarmbruch 2020 kämpfte der Honda-Pilot lange mit körperlichen Problemen und musste sich mehrere operieren lassen. Erst der Wechsel zu Ducati brachte ihm sportlich und körperlich wieder neue Möglichkeiten.

"Endlich bin ich in einem Moment, in dem ich keine Schmerzen mehr habe. Jetzt kann ich versuchen, Spaß zu haben", sagt Marquez. Gleichzeitig habe er gelernt, seine Erwartungen anzupassen. Denn der ständige Anspruch, jedes Wochenende gewinnen zu müssen, könne eine neue Form von Druck erzeugen.

"Wenn ich immer den Sieg erwarten würde, würde ich mir selbst wieder eine andere Art von Leid zufügen. Genau das möchte ich vermeiden", erklärt der Spanier. Er sei glücklich darüber, weiterhin alle Möglichkeiten nutzen zu können, und besonders darüber, dass er dies auch in den kommenden Jahren tun könne. Erst vor Kurzem bestätigte er seine Vertragsverlängerung mit Ducati bis Ende 2028.

Kein Karrierewechsel: "Ich habe meinen Weg gewählt"

Und was kommt danach? Trotz seiner außergewöhnlichen Stellung in der MotoGP verspürt Marquez keine Sehnsucht nach einer völlig neuen Herausforderung. Auf die Frage, ob er gerne testen würde oder ob er auch in einer anderen Motorsportklasse erfolgreich sein könnte, antwortet er klar und deutlich.

"Nein. Denn im Leben muss man seinen Weg wählen. Und ich glaube, ich habe den richtigen für mich gewählt", sagt der Ducati-Fahrer, der zumindest nach jetzigem Stand keine zweite Karriere in einer anderen Sportkategorie anstrebt.

Ein Ausflug in den Automobilsport wäre zwar interessant, große Hoffnungen auf eine zweite Karriere als Weltklassepilot macht er sich aber nicht. "Vielleicht wäre ich bei Autos ein bisschen gut, ich weiß es nicht. Aber sicher wäre ich niemals ein Hamilton oder Verstappen", erklärte Marquez mit Blick auf die Formel 1.

Noch größer sei seine Bewunderung für Menschen außerhalb des Sports. Persönliche Helden seien nicht nur erfolgreiche Athleten, sondern vor allem Ärzte und Klinikmitarbeiter.

"Die Leute sehen uns Fahrer oder andere Sportler als Helden. Meine Helden sind die Ärzte, diejenigen, die im Krankenhaus arbeiten." Durch seine zahlreichen Verletzungen habe er viele Mediziner kennengelernt. "Ich hätte nicht die Fähigkeiten dafür, aber ich würde gerne einer von denen sein, die Menschenleben retten."

Madrid statt Andorra: "Wer mehr hat, sollte mehr zahlen"

Auch sonst zeigt sich Marquez ziemlich bodenständig. Während viele MotoGP-Fahrer ihren Wohnsitz in steuerlich attraktive Regionen wie Andorra oder Monaco verlegen, hat sich der 33-Jährige bewusst anders entschieden. Der Spanier lebt mittlerweile in Madrid und hält auch weiterhin an seiner Heimat Cervera fest.

"Ich hatte fast vier Jahre ein Haus in Andorra, aber ich habe dort nie wirklich gelebt und auch nie Steuern bezahlt", erklärt Marquez. Die Wohnung habe er letztlich hauptsächlich für seine Skiausrüstung genutzt. Die Nähe zu Cervera habe den Umzug ohnehin weniger sinnvoll gemacht. Seine Entscheidung begründet er auch mit einer persönlichen Haltung zum Thema Steuern und gesellschaftlicher Verantwortung.

"Wenn ich doppelt so viel Geld hätte, würde sich mein Leben verändern? Die Antwort war nein. Wenn ich doppelt so viel auf der Bank hätte, würde sich mein Lebensstil verändern? Die Antwort blieb nein", erklärt Marquez seine Sichtweise.

Er sei sich bewusst, dass er durch seinen Verbleib in Spanien finanziell auf einen Teil seines möglichen Vermögens verzichte. Trotzdem sei diese Entscheidung für ihn logisch: "Ich glaube, dass es ein Gefühl für Gerechtigkeit gibt, ein gesellschaftliches Bewusstsein: Wer mehr hat, sollte mehr zahlen. Natürlich mit Grenzen."

Familie als Grundlage: Der Einfluss von Mutter und Vater

Bei aller Professionalität sieht Marquez seine Bodenständigkeit stark durch seine Familie geprägt. Besonders seine Eltern hätten ihm Werte vermittelt, die ihn bis heute begleiten.

Seine Mutter habe trotz seiner großen Erfolge lange weitergearbeitet, während sein Vater weiterhin aktiv geblieben sei und nicht als prominenter Gast im Fahrerlager auftrete, sondern lieber selbst mit dem Wohnmobil von Grand Prix zu Grand Prix reise.

"Sehr viel kommt von ihnen, glaube ich", sagt Marquez. Seine Mutter sei inzwischen pensioniert, sein Vater dagegen kaum zu bremsen. "Er ist sehr aktiv, sogar doppelt so aktiv wie ich. Man kann ihn nicht stoppen." Ganz so arbeitswütig sei er selbst allerdings nicht. "Wenn ich im Garten arbeiten muss, mache ich es. Aber wenn man es vermeiden kann ...", sagt Marquez mit einem Augenzwinkern.

Solange Siege drin sind, bleiben Ehrgeiz und Motivation

Zurück zum Motorsport: Auch wenn Marquez den Spaß am Fahren über alles stellt, sieht er seine Zukunft nicht darin, einfach nur dabei zu sein. Die Frage, ob er auch als Fahrer im Mittelfeld glücklich wäre, beantwortet der Spanier differenziert.

"Im Moment ist die Antwort auf diese Frage ein klares Nein. Aber in Zukunft weiß man nie." Der Grund sei einfach: "Jetzt nicht, weil ich bewiesen habe, dass ich noch gewinnen kann."

Diese Siegermentalität bleibt trotz aller Gelassenheit erhalten. Dabei verweist Marquez auch auf die außergewöhnliche Dynamik der aktuellen MotoGP-Saison. "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich in zwei Rennen von 102 Punkten Rückstand auf 40 Punkte herankomme, hätte ich gesagt: 'Was hast du getrunken?'", scherzt er. Die enge Leistungsdichte der Meisterschaft mache solche Entwicklungen möglich.

Am Ende geht es Marquez jedoch weniger um Zahlen als ums Gefühl. Er möchte nicht einfach möglichst lange fahren, sondern so lange, wie der Sport ihm noch Freude bereitet.

"Ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben wie dieses zu führen, ohne Motivation und ohne Ziele. Deshalb möchte ich es auf schöne Weise beenden, auf faire Weise, ohne zu leiden", kündigt der Weltmeister an. "Wenn das der Fall ist, wie ich hoffe, werde ich bleiben und diesen Sport noch mehr genießen wollen."