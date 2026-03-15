Marc Marquez lässt anklingen: Rolle als Teambesitzer nach Rücktritt denkbar

Marc Marquez geht seit 2008 in der Motorrad-Weltmeisterschaft an den Start, seit 2013 in der Königsklasse MotoGP. In der vor wenigen Tagen begonnenen Saison 2026 kann der siebenmalige und amtierende MotoGP-Weltmeister mehrere Rekorde brechen.

Für die MotoGP-Saison 2027 wurde bislang noch nicht bestätigt, dass Marquez weiterhin für das Ducati-Werksteam an den Start gehen wird. Angesichts seiner erneuten Schulterverletzung, die vom Unfall in der ersten Runde des Indonesien-Grand-Prix 2025 stammt, hatte sich Marquez Bedenkzeit erbeten. Solange er nicht bei voller Fitness angelegt ist, wolle er keine Entscheidungen über seine Zukunft treffen.

Im Fahrerlager gilt eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Marc Marquez und Ducati als Formsache, ab 2027 voraussichtlich mit Pedro Acosta als seinem neuen Teamkollegen. Dass es dazu bislang noch keine offizielle Verlautbarung seitens Ducati gab, das hat Gründe, die über Marquez' körperliche Verfassung hinausgehen.

Fakt ist aber auch: Vor wenigen Wochen ist Marc Marquez 33 Jahre alt geworden. Das Ende seiner aktiven MotoGP-Karriere liegt daher zwangsläufig näher als der Anfang. So wurde der aktuell siebenmalige MotoGP-Weltmeister am Rande des Saisonauftakts 2026 in Thailand gefragt, ob er sich für die mittelfristige Zukunft eine Rolle als Teambesitzer vorstellen könne.

Marquez' Antwort darauf: "Im Moment nein. Nein, weil mein voller Fokus auf dem Fahren liegt. Ich habe es schon mehrmals betont: Wenn du ein Motorradrennfahrer bist, dann liegt der volle Fokus in deinem Leben darauf, ein Motorrad zu fahren. Das ist meine Philosophie."

"Was die Zukunft bringen wird", so Marquez weiter, "das steht in den Sternen. Früher oder später werde ich meine Karriere beenden. Und dann werde ich entscheiden. Aber eines weiß ich schon jetzt: MotoGP und Motorräder, das ist Teil meines Lebens. Und das wird auch Teil meines Lebens bleiben".