Marc Marquez leidet nach Highsider erneut unter Sehstörungen

Audio-Player laden

Das Verletzungspech von Marc Marquez reißt nicht ab: Nachdem der Honda-Pilot im Warm-up zum Grand Prix von Indonesien schwer gestürzt war und deshalb nicht am Rennen teilnehmen konnte, droht er nun noch länger auszufallen.

Zwar wurden nach dem Highsider bis auf eine Gehirnerschütterung keine Verletzungen festgestellt. Doch in Folge des Aufpralls seien die Sehstörungen, unter denen Marquez bereits Ende des vergangenen Jahres litt, wieder zurückgekehrt, wie Honda in einem Statement an diesem Dienstag offiziell bestätigt hat.

"Während der Rückreise nach Spanien bekam Marc Marquez Probleme mit seinem Sehvermögen", heißt es darin. "Bei seiner Ankunft in Barcelona am Montag hatte er einen Notfallbesuch bei seinem vertrauten Augenarzt, Dr. Sanchez Dalmau, der nach einer Untersuchung eine Rückkehr der Diplopie bestätigte."

Allerdings gibt Dalmau vorsichtige Entwarnung: Die erneute Lähmung des vierten Sehnervs im rechten Auge, die die Diplopie verursacht, sei "weniger stark ausgeprägt" als bei der Verletzung im November. Man habe sich daher für eine konservative Behandlung mit regelmäßigen medizinischen Tests entschieden.

Marquez selbst schrieb am Dienstag auf seinem Twitter-Kanal: "Es scheint, dass ich ein Deja-vu erlebe. Auf der Rückreise nach Spanien hatte ich Probleme mit meinem Sehvermögen, und wir beschlossen, Dr. Sanchez Dalmau aufzusuchen, der bestätigte, dass es sich um eine neue Episode von Diplopie handelt."

"Glücklicherweise ist sie weniger schwerwiegend als die Verletzung, die ich Ende des vergangenen Jahres hatte. Aber jetzt ist es an der Zeit, sich auszuruhen und abzuwarten, wie sich die Verletzung weiterentwickelt. Wie immer herzlichen Dank an alle für die Unterstützung!!", richtete er sich auch an seine Fans.

In der laufenden Saison 2021 war Marquez beim Offroad-Training gestürzt und klagte danach über Doppelsichtigkeit (Diplopie). Er musste die letzten zwei Saisonrennen in Portimao und Valencia aussetzen und fehlte auch beim November-Test in Jerez.

Wie lange Marquez aufgrund der erneuten Sehstörungen diesmal ausfallen wird, ist unklar. Nächste Woche soll er erneut untersucht werden, um die Entwicklung der Verletzung zu beurteilen. Der nächste Grand Prix findet am 3. April in Argentinien statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.