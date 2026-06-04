Marc Marquez: Operierte Schulter wird "noch ein paar Wochen brauchen"
Am Ungarn-Donnerstag gibt Marc Marquez ein Update zu seiner körperlichen Verfassung - Jorge Martin sieht ihn als Favorit im Balaton Park, Marquez widerspricht
Marc Marquez rechnet sich für das Ungarn-Wochenende nicht viel aus
Foto: Getty Getty
Nachdem MotoGP-Weltmeister Marc Marquez am vergangenen Wochenende beim Italien-Grand-Prix in Mugello sein Comeback nach Verletzung gegeben hat und dieses auf P5 (Sprint) und auf P7 (Grand Prix) beendet hat, gibt er nun zu Beginn des Ungarn-Wochenendes im Balaton Park ein Update zu seiner körperlichen Verfassung.
In Mugello hat Marquez am Donnerstag und Freitag zwar die ärztliche Freigabe zum Fahren bekommen. Allerdings war er alles andere als hundertprozentig genesen von der am 10. Mai durchgeführten Doppeloperation an seiner rechten Schulter und an seinem rechtem Fuß.
Was den Fuß betrifft, so trug Marquez am Italien-Wochenende eine Schiene zur Stabilisierung. Diese trägt er nun am Ungarn-Wochenende weiterhin. Die größere Einschränkung war und ist aber mal wieder seine rechte Schulter. Die wurde am 10. Mai operiert, um zu verhindern, dass eine Schraube einer früheren Operation weiter auf einen Nerv drückt.
In Indonesien verletzte Schulterpartie "noch sehr schwach"
"Das Problem mit dem Nerv in den Griff zu kriegen, das ist die Hauptsache", sagt Marquez und erklärt: "Nerven sind mit den Muskeln verbunden. In Mugello ist mir aufgefallen, dass mir ein paar Muskeln, die vorher nicht richtig funktioniert haben, nun andere Schmerzen bereiten und andere Rückmeldungen geben."
‘¿’"Die gesamte Vorderpartie der Schulter mit Schlüsselbein und Bizeps ist der Bereich, den ich noch mehr trainieren muss. Das wird noch Zeit brauchen", erklärt Marquez und erinnert an das erste Oktober-Wochenende 2025: "Das ist natürlich genau der Bereich, der in Indonesien verletzt wurde. Und deshalb brauche ich noch mehr Zeit. Ein paar der Muskeln in diesem Bereich sind noch sehr schwach."
"Ich weiß, dass das keine kurze Phase [der Genesung] wird. Es wird ein paar Wochen brauchen, vor allem, bis ich mich auf dem Motorrad wieder wohlfühle. Dazu muss aber zuerst einmal meine körperliche Verfassung stimmen", so der MotoGP-Weltmeister von 2025.
Marquez rechnet sich im Balaton Park nicht viel aus
Das Ungarn-Wochenende komme laut Marquez noch zu früh, um an ernsthafte Konkurrenzfähigkeit denken zu können. "Ich glaube, oder besser gesagt ich hoffe, dass ich zwischen den Rennen am Balaton und in Brünn eine Veränderung spüre", sagt er und blickt damit bereits auf den Grand Prix von Tschechien voraus. Der steht für das Wochenende 20./21. Juni im MotoGP-Kalender 2026.
Der ebenfalls noch verletzte rechte Fuß ist Marc Marquez' kleineres Problem
Foto: Getty Images Europe
Im Balaton Park, wo in an diesem Wochenende zum zweiten Mal nach 2025 der Grand Prix von Ungarn stattfindet, ist Marc Marquez der Vorjahressieger. An eine Wiederholung seines Triumphs aus dem August des vergangenen Jahres glaubt der Ducati-Werkspilot aber nicht. Vielmehr sieht er das Aprilia-Werksteam mit Marco Bezzecchi und Jorge Martin ganz klar in der Favoritenrolle.
"Sollte ich hier um den Sieg oder um das Podium mitfahren können", so Marquez, "dann würde das bedeuten, dass die anderen etwas nicht gut gemacht haben. Insbesondere Marco, aber auch [Jorge] Martin und die anderen fahren im Moment auf einem anderen Level. In Mugello haben sie mir gezeigt, wie viel schneller sie sind".
Martin hat Marquez auf der Rechnung, aber der widerspricht
Jorge Martin sieht das anders. Der Spanier in Diensten von Aprilia hat Marquez für dieses Wochenende durchaus auf der Rechnung. Martin selber war über weite Teile der Saison 2025 verletzt und erzielte am damaligen Ungarn-Wochenende mit P4 sein bestes Saisonergebnis.
Jorge Martin schließt nicht aus, dass Marquez in Ungarn ähnlich stark wie 2025 fährt
Foto: Getty Images Europe
Als er nun am Donnerstag gefragt wird, ob er damit rechnet, dass Marquez auch in diesem Jahr auf dem Balaton Park Circuit ein Zeichen setzen könnte, antwortet Martin: "Ich hoffe es. Im vergangenen Jahr hat er hier den Unterschied bewirkt. Er hat dominiert wie verrückt. Ich glaube, er wird auch an diesem Wochenende derjenige sein, den es zu schlagen gilt."
Marquez aber widerspricht entschieden. Er sieht Bezzecchi und Martin klar als die Favoriten an diesem Wochenende: "Ich kann hier nur versuchen, möglichst nahe an ihnen dran zu sein, aber ich glaube, das wird unmöglich. Wie ich schon gesagt habe: Sollte ich hier derjenige sein, den es zu schlagen gilt, dann nur, weil sie etwas nicht gut hinbekommen haben. Wenn sie in guter Form sind, dann werden sie deutlich schneller sein als ich."
Diese Story teilen oder speichern
Klare Worte von Davide Tardozzi: "Aprilia ist im Moment überlegen"
Marquez offen: "Nicht in der Lage, das Motorrad-Potenzial auszuschöpfen"
Kampf um den WM-Titel? Marquez winkt ab, Rivalen rechnen mit ihm
Bagnaia vs. Ogura um Platz 3: Nur 0,034 Sekunden entscheiden
Aprilia vs. Ducati: Was im Duell um den Mugello-Sieg den Ausschlag gab
Marquez vor Mugello-Comeback: "Die Schulter braucht noch Zeit"
Aktuelle News
Sainz rechnet ab: Williams auch ohne Übergewicht viel zu langsam
George Russell: Auch Kimi wird irgendwann Pech haben!
Turbo-Problem in Monaco: Warum die Fahrer ihren Fahrstil anpassen müssen
Zu spät in der Pressekonferenz: Strafen für Leclerc und Norris?
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.