Marc Marquez testet Kalex-Chassis bei MotoGP-Comeback am Freitag

Marc Marquez ist zurück im MotoGP-Paddock - nicht als Besucher mit Verletzung, sondern als Fahrer, der von den Ärzten grünes Licht für sein Comeback erhalten hat. Am Freitag, dem Trainingstag zum Grand Prix von Frankreich in Le Mans, wird der Honda-Star erstmals seit dem Crash mit Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) vom 26. März in Portimao wieder auf einem Motorrad sitzen.

Bei seinem Comeback wird Marquez erstmals das Kalex-Chassis ausprobieren, das von Honda-Testfahrer Stefan Bradl und auch von Marquez' Teamkollege Joan Mir kürzlich beim Jerez-Test zum ersten Mal überhaupt an der Honda RC213V getestet wurde. Weil Marquez diesen Test aufgrund seiner Handverletzung aus Portimao noch auslassen musste, wird er das Kalex-Chassis nun am Freitag in Le Mans kennenlernen.

"Einer der Gründe, warum dieses Wochenende so wichtig ist, ist die Gelegenheit zum Testen von Teilen. Es ist zwar nicht ideal, das an einem Rennwochenende zu erledigen, aber weil anschließend drei Wochen Pause sind (MotoGP-Kalender 2023) und nicht gefahren wird, braucht Honda die Informationen", erklärt Marquez am Donnerstag in Le Mans.

Auf konkrete Nachfrage zum Kalex-Chassis bestätigt Marquez: "Sofern das Wetter mitspielt, werde ich das Chassis direkt im ersten Training ausprobieren." Und worauf er dabei achten? "Ich orientiere mich an der Rundenzeit. Wenn das Chassis schnell ist, wird es am Motorrad bleiben. Wenn es nicht schnell ist, wird es zurückgestellt."

Honda RC213V mit Kalex-Chassis: Nach Jerez-Test (Foto) nun auch in Le Mans Foto: Dorna Sports

Marquez wird bei seinem Comeback aber nicht der einzige Honda-Pilot sein, der das Kalex-Chassis testet. Teamkollege Joan Mir bekommt wie schon am Testtag in Jerez nun auch Trainingstag in Le Mans die Gelegenheit, das Chassis an einem seiner beiden Honda-Bikes zu fahren. Im Gegensatz dazu steht das Kalex-Chassis den LCR-Honda-Piloten Alex Rins und Takaaki Nakagami derzeit nicht zur Verfügung.

Marquez sagt am Donnerstag zu seinem Comeback generell noch: "Ich freue mich natürlich sehr, wieder da zu sein, aber große Erwartungen darf ich an dieses Wochenende nicht haben. Ich saß ja eineinhalb Monate lang auf überhaupt keinem Motorrad. Daher werde ich einfach Schritt für Schritt versuchen, meinen Rhythmus wiederzufinden."

"Die nächsten Wochen", spricht Marquez auf die lange Pause bis zum Grand Prix von Italien in Mugello (9. bis 11. Juni) an, "werde ich dann damit verbringen, meine Fitness wieder aufzubauen. Denn aufgrund der Handverletzung konnte ich während der zurückliegenden Wochen im Fitnessstudio nur schwer trainieren. Deshalb bin ich momentan noch nicht wieder in der körperlichen Verfassung, in der ich in Portimao war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.