Marc Marquez über 2020: Konstanz war wichtiger als übermenschliches Können

In den vergangenen Jahren ging der Titel in der MotoGP mit Ausnahme der Saison 2015 nur über Marc Marquez. Nachdem der Honda-Werkspilot in diesem Jahr nach seinem Sturz beim Saisonauftakt aus dem Rennen war, gelang es keinem der übrigen Piloten, die Rolle des WM-Favoriten zu übernehmen. Schlussendlich holte sich Suzuki-Pilot Joan Mir auf Grund seiner Konstanz den Titel.

Auch Marc Marquez war überrascht von der chaotischen MotoGP-Saison. "Ich verstand nichts. Ich rief Santi (Hernandez, Crewchief; Anm. d. Red.) an, damit er versuchen kann, es mir zu erklären", kommentiert der entthronte Champion im Gespräch mit 'DAZN'.

Joan Mir holte bei 14 Rennen nur einen Sieg, war aber dennoch derjenige mit den meisten Punkten. "Er war der Konstanteste und hat es verdient. In einer Saison, in der Konstanz der Schlüssel war, hat Mir die Meisterschaft gewonnen, ohne etwas zu machen, das nicht von dieser Welt war", kommentiert Marquez den Titel seines Landsmannes.

"Es ist sehr hoch anzurechnen, dass er bereits in seiner zweiten MotoGP-Saison den Titel geholt hat. Im kommenden Jahr muss Mir den Titel verteidigen", schaut Marquez auf die Saison 2021. "Unabhängig davon, wer im kommenden Jahr fährt, muss Mir um den Titel kämpfen. Die Motorräder werden identisch sein, weil es laut den Regeln keine Änderungen gibt. Er wird um den WM-Titel kämpfen, weil er Talent hat. Ich werde versuchen, ihm den Titel abzuknöpfen."

Fehlte Fabio Quartararo die Erfahrung?

Auftaktsieger Fabio Quartararo beendete die Saison am Ende nur als WM-Achter. "Es lief in diesem Jahr nicht wie erwartet", bemerkt Marquez und schaut auf die Karriere des Franzosen zurück: "Quartararo hat bisher in keiner WM-Kategorie um die Meisterschaft gekämpft."

"In der MotoGP wird man viel schneller als in jeder anderen Kategorie durchgereicht, wenn man Zweifel hat. Deshalb habe ich immer die Philosophie vertreten, Weltmeister zu sein oder um den Titel zu kämpfen, bevor ich die Klasse wechsle", so Marquez.

Vom WM-Favoriten zum Problemfall: Fabio Quartararo fiel in der WM weit zurück Foto: Motorsport Images

Ducati-Pilot Andrea Dovizioso war ein weiterer Fahrer, der hinter den Erwartungen lag. In der Saison 2021 wird der Italiener ein Jahr Pause einlegen. "Es ist überraschend, ein Sabbatical einzulegen. Er meint, dass er 2022 zurückkehren möchte, aber es wird nicht einfach für ihn, wenn er ein komplettes Jahr nicht fahren konnte und kein Testfahrer war", wundert sich Marquez.

Marc Marquez will wieder zu 100 Prozent fit sein

Die große Frage momentan ist, wann Marquez wieder ins Geschehen eingreifen kann. "Wenn ich zurückkehre, dann muss ich zu 100 Prozent fit sein", stellt er klar. "Mein Körper muss bereit für Risiken sein. Das ist es, was mich ausmacht."

"Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin und mir die Erfolge ermöglicht. Ich wiege 61 Kilogramm. Normalerweise wiege ich 65 Kilogramm. Ich habe meine kompletten Muskeln verloren", gesteht Marquez, der sich vor wenigen Tagen ein drittes Mal operieren ließ.

