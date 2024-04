Marc Marquez über Acosta: "Einer der Großen der Gegenwart und Zukunft"

Mit seinem ersten Podestplatz in der MotoGP beim Grand Prix von Portugal schrieb Pedro Acosta Geschichte. Er ist der drittjüngste Fahrer (19 Jahre und 304 Tage), der es in der Königsklasse aufs Treppchen geschafft hat. Berücksichtigt man nur die moderne MotoGP-Ära ab 2002, führt er die Rangliste an.

Ein beeindruckender Einstand, den der MotoGP-Rookie noch toppen könnte, wenn er einen weiteren Rekord bricht, nämlich den des jüngsten Siegers in der Kategorie.

Diesen Titel hat seit dem Grand Prix of the Americas 2013 kein Geringerer als Marc Marquez inne, der damals im Alter von 20 Jahren und 63 Tagen sein erstes Rennen in der Königsklasse gewann. Rein rechnerisch hat Acosta die gesamte erste Hälfte der Saison 2024 Zeit, um Marquez in diesem Punkt zu überholen.

Denn der MotoGP-Rookie wird am 25. Mai 20 Jahre alt, und der letzte Grand Prix, bevor er die Marke von 63 Tagen auf Marquez' Altersrekord überschreitet, ist der diesjährige Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring vom 5. bis 7. Juli.

Zum direkten Duell auf der Strecke kam es zwischen den Spaniern in dieser Saison bereits mehrfach, zuletzt in Portugal, wo Acosta Marquez hinter sich lassen konnte. Marquez erklärte daraufhin: "Es ist schön, ihm zu folgen, weil er ein Rookie ist. Er fährt unbeschwert, nutzt die Randsteine und Reifen sehr stark aus."

"Er ist ein erstaunliches Rennen gefahren, er war superschnell. Ich habe schon vor dem Rennen in Katar gesagt, dass er in diesem Jahr Podiumsplätze und Siege erreichen wird. Mal sehen, ob er auf Anhieb um die Meisterschaft kämpfen kann."

Auf die Frage, ob Acosta ihn ein Stück weit an sich selbst erinnere, sagte der achtfache Weltmeister: "Ja. Er ist einer der großen Namen in der Meisterschaft in den kleinen Kategorien und er wird einer der großen Namen in der Zukunft und Gegenwart sein."

Und auch Jorge Martin, der das Rennen in Portugal vor Enea Bastianini und Acosta gewann, gab zu Protokoll, dass ihn der Rookie "ein bisschen an mich selbst" erinnere.

"Ich war auch Dritter in meinem zweiten Rennen. Er wird in der Zukunft sicher einer der härtesten Gegner sein. Aber das ist keine Überraschung. Wir alle wissen, was für ein Talent er hat. Deshalb sitzt er heute hier mit uns zusammen", so Martin.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.