Marc Marquez über Mut und Risiko: "Es gewinnt nicht der Verrückteste"

Marc Marquez gilt seit Jahren als einer der spektakulärsten Fahrer der MotoGP-Geschichte. Seine aggressive Fahrweise, seine außergewöhnliche Risikobereitschaft und sein kompromissloser Stil haben ihm zahlreiche Siege und Weltmeistertitel eingebracht, gleichzeitig aber auch schwere Verletzungen beschert.

Der Spanier weiß inzwischen besser als kaum ein anderer, dass der schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn im Motorsport nicht durch reine Furchtlosigkeit entschieden wird.

Für Marquez geht es nicht darum, einfach der "verrückteste" Fahrer im Feld zu sein. Entscheidend sei vielmehr, diese besondere Form von Mut richtig einzusetzen. "Man hört oft den Satz: Die Motorradfahrer sind verrückt. Aber es gewinnt nicht der, der am verrücktesten ist", sagt er im Videopodcast Tengo un Plan.

"Es gewinnt der, der diese Verrücktheit am besten einsetzt", weiß der Spanier, stellt aber auch klar: Ein gewisses Maß an Unvernunft sei allerdings unverzichtbar, um in der MotoGP bestehen zu können. "Du musst diesen Punkt Verrücktheit haben. Sonst setzt du dich nicht auf ein Motorrad mit 350 oder 360 km/h."

Marquez zwischen Mut und Kontrolle

Der siebenmalige MotoGP-Weltmeister beschreibt den Spitzensport auf zwei Rädern als eine Mischung aus Talent, harter Arbeit und den richtigen Rahmenbedingungen. Nur eines davon reiche nicht aus, um die Weltspitze zu erreichen.

"Du kombinierst Arbeit mit Talent und dem Umfeld. Sonst kommst du nicht an", sagt Marquez. Ohne die richtige Vorbereitung, die Unterstützung durch das Team und die Fähigkeit, mit Druck umzugehen, würden selbst die größten Begabungen nicht genügen. Gerade in der MotoGP könnten falsche Entscheidungen durch die enorme Belastung und Erwartungshaltung noch verstärkt werden.

Der Spanier betont dabei, dass der Begriff "Verrücktheit" häufig falsch verstanden werde. Es gehe nicht darum, blind nach vorne zu stürmen oder jede Situation maximal riskant anzugehen. Vielmehr müsse ein Fahrer lernen, wann dieses Risiko sinnvoll ist.

"Du musst diesen Punkt Verrücktheit haben. Aber du musst ihn gut einsetzen. Nicht einfach: Los, ich ziehe nach vorne, und dann passiert, was passiert", erklärt Marquez.

Moderne MotoGP verlangt Athleten

Ein weiterer Punkt, den Marquez hervorhebt, ist die enorme Professionalisierung des Sports. Während Motorradrennen früher stärker von Talent und Instinkt geprägt gewesen seien, reiche das heute längst nicht mehr aus. "Wir sind Athleten", stellt der Spanier klar. Vor allem die körperliche Belastung sei inzwischen enorm.

"Vor 20 Jahren war die Welt des Motorradsports vielleicht noch nicht so professionalisiert wie andere Sportarten. Aber jetzt ist es so: Entweder du bist ein Athlet im Motorradsport, oder du hältst ein 45-minütiges Rennen nicht auf höchstem Niveau durch."

Die MotoGP-Fahrer müssen heute nicht nur schnell sein, sondern auch physisch und mental über die gesamte Renndistanz konstant bleiben. Fitness, Regeneration, Ernährung und mentale Vorbereitung sind für Marquez längst genauso wichtig wie die reine Geschwindigkeit auf der Rennstrecke.

Fruchtlos? Stärke und Schwäche zugleich

Besonders interessant ist Marquez' Blick auf das Thema Angst. Von außen wirkt ein MotoGP-Fahrer oft wie jemand, der keinerlei Furcht kennt. Doch der neunfache Weltmeister unterscheidet deutlich zwischen dem Alltag außerhalb der Rennstrecke und dem Moment, in dem man auf dem Motorrad sitzt.

"Außerhalb der Rennstrecke sehe ich die Gefahren sehr leicht", sagt er. Etwa beim Radfahren: "Wenn ich mit dem Fahrrad bergab fahre, sehe ich die Gefahren viel stärker."

Auf der Strecke sei diese Wahrnehmung lange anders gewesen. "Eine meiner Stärken und Schwächen war, die Angst nicht zu sehen. Die Gefahr nicht zu sehen", erklärt Marquez. Das habe ihm geholfen, außergewöhnliche Situationen zu meistern, aber auch dazu geführt, dass er lernen musste, bewusster mit Risiko umzugehen.

Verletzungen als Wendepunkt für Marquez

Im Laufe seiner Karriere musste Marquez immer wieder mit schweren Verletzungen kämpfen. Diese Erfahrungen haben seine Einstellung zum Risiko verändert. Während sein Instinkt früher fast immer auf maximale Attacke ausgerichtet war, lernte der heute 33-Jährige mit der Zeit, Situationen anders zu bewerten.

"Mein Instinkt war immer, alles zu riskieren", gesteht er. Das habe unabhängig davon gegolten, ob es sich um ein Training oder einen entscheidenden WM-Kampf handelte.

Doch genau dieser Umgang mit Risiko wurde zu einem zentralen Lernprozess. "Mein ganzes Umfeld hat während meiner gesamten sportlichen Karriere daran gearbeitet. Und mit dem Alter habe ich es nach und nach besser verstanden", so Marquez.

Den größten Einfluss hätten jedoch seine Verletzungen gehabt: "Was mich am meisten dazu gebracht hat, es zu verstehen, waren die Verletzungen. Denn die Mentalität war das eine, aber durch Verletzungen lernst du", zeigt sich der Weltmeister gereift.

Die MotoGP verlangt einen Fahrer, der bereit ist, Grenzen zu überschreiten, aber gleichzeitig weiß, wo diese Grenzen liegen. Für Marquez liegt genau darin der Unterschied zwischen einem schnellen Fahrer und einem Champion: Nicht die größte Verrücktheit entscheidet, sondern die Fähigkeit, sie im richtigen Moment einzusetzen.