Marc Marquez verpasst auch Jerez: Honda nominiert Iker Lecuona als Ersatz

Marc Marquez wird am kommenden Wochenenden auch den Grand Prix von Spanien, der auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto stattfindet, verpassen. Honda hat diesmal als Ersatzfahrer Iker Lecuona nominiert.

Beim Unfall beim Saisonauftakt in Portimao (Portugal) Ende März hat sich Marquez einen Bruch eines Mittelhandknochens beim Daumen der rechten Hand zugezogen. Er wurde unmittelbar danach operiert. Seither läuft die Rehabilitation.

Der Honda-Fahrer musste deshalb die Überseerennen in Argentinien und in den USA auslassen. Seine Rückkehr war für Ende April in Jerez erwartet worden. Allerdings rieten ihm die Ärzte bei einer Untersuchung am Dienstag (25. April) dazu, doch noch zu pausieren.

"Gestern haben wir eine weitere Untersuchung per Computertomographie durchgeführt", berichtet Marquez. "Dabei wurde bestätigt, dass die Verletzung zufriedenstellend heilt, aber der Knochen noch nicht komplett verheilt ist. Deswegen wäre Jerez noch ein Risiko."

"Gemeinsam mit den Ärzten haben wir entschieden, dass wir kein Risiko eingehen. Wir werden zwei weitere Wochen warten und dann in Le Mans zurückkehren. Es tut mir leid, dass ich den Grand Prix von Spanien verpassen muss."

"Die Atmosphäre, ein Heimrennen und die Fans sind immer etwas Besonderes. Ich werde die Rehabilitation fortsetzen und sobald wie möglich zurückkehren. Danke an alle Unterstützungsnachrichten!"

Iker Lecuona fuhr 2020 und 2021 für Tech-3-KTM Foto: HRC

Für Lecuona bedeutet der Einsatz als Ersatzfahrer ein MotoGP-Comeback. 2020 und 2021 fuhr der Spanier für das Tech-3-KTM-Team. Sein bestes Ergebnis war ein sechster Platz. Seit 2022 geht Lecuona für das Honda-Werksteam in der Superbike-WM an den Start.

Einmal stand er bisher als Dritter auf dem Podest. Das MotoGP-Comeback wird für den 23-Jährigen ein Sprung ins kalte Wasser, denn er hat die Honda RC213V noch nie zuvor getestet. Zuletzt in den USA wurde Marquez von Stefan Bradl vertreten.

Der Deutsche wird am kommenden Wochenende ebenfalls in Jerez im Einsatz sein. Honda hat für den Test- und Ersatzfahrer eine Wildcard beantragt. Diese wird er auch erfüllen und kommt deshalb diesmal nicht als Ersatz für Marquez infrage.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.