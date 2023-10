Marc Marquez vor Gresini-Wechsel: Wen er von Honda mitnimmt und wen nicht

Rein von der sportlichen Tragweite her schlägt der bestätigte Wechsel von Marc Marquez für die MotoGP-Saison 2024 vom Honda-Werksteam ins Ducati-Kundenteam Gresini schon jetzt hohe Wellen. So sagte etwa Cal Crutchlow anlässlich der Bekanntgabe von Marquez' Honda-Abschied: "Wenn Marc auf eine Ducati wechselt, dann kann der Rest des Feldes eigentlich gleich zu Hause bleiben."

Personell bringt Marquez' Teamwechsel aber gar nicht so viel mit sich wie man das vielleicht vermuten könnte. Denn der achtmalige Motorrad-Weltmeister trennt sich am Saisonende 2023 nicht nur nach elf Jahren von Honda. Er trennt sich nach sogar 13 Jahren auch von Crewchief Santi Hernandez.

Marquez bekommt "Frankie" Carchedi als Crewchief

Bei Gresini-Ducati wird Marquez 2024 mit Fabio Di Giannantonios aktuellem Crewchief Francesco "Frankie" Carchedi zusammenarbeiten. Das wurde am zurückliegenden MotoGP-Wochenende in Indien von Gresini-Sportdirektor Michele Masini in der TV-Übertragung von Dorna Sports bestätigt. "Ja, ich kann bestätigten, dass 'Frankie' Carchedi nächstes Jahr der Crewchief für [Marquez] sein wird", sagte Masini.

"Frankie" Carchedi: Einst Crewchief von Mir, heute von Di Giannantonio, 2024 von Marquez Foto: Motorsport Images

"Das wird seltsam für mich, aber das war mir schon klar, als ich unterschrieben habe", bemerkt Marquez und kommt auf seinen langjährigen Crewchief Santi Hernandez zu sprechen: "Santi und ich, wir haben 13 Jahre in Folge zusammengearbeitet. Somit wird es wirklich ein seltsames Gefühl sein, aber ich akzeptiere diese Situation. Ich weiß, dass 'Frankie' jemand ist, der präzise arbeitet."

Vor drei Jahren, damals bei Suzuki, wurde Carchedi zusammen mit Joan Mir Weltmeister. Zuvor hatte der aus Großbritannien stammende Techniker unter anderem mit Karel Abraham zusammengearbeitet. Sein bisher größter Erfolg aber ist der WM-Titel mit Mir bei Suzuki.

2024 arbeitet Carchedi mit dem sechsmaligen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, der sagt: "Mit Joan Mir ist er Weltmeister geworden und ich hoffe natürlich, dass auch wir von Beginn an eine gute Verbindung aufbauen werden."

Valencia 2020: Carchedi feiert mit Suzuki-Pilot Joan Mir den WM-Titel Foto: Motorsport Images

Joan Mir weiß über Carchedi zur Positives zu berichten. "Marc wird einen Techniker vorfinden, der zumindest bei mir selber immer für ein ruhiges Gewissen gesorgt hat. Er ist jemand, der wenn es sein muss schon mal eine Nacht durchmacht, um das Motorrad vorzubereiten."

"Das ist etwas, was man nicht von allen behaupten kann", sagt Mir und merkt an: "Ich kenne natürlich Santi Hernandez nicht. Somit kann ich keinen direkten Vergleich zu 'Frankie' anstellen."

Javier Ortiz kommt von Honda mit, Santi Hernandez nicht

Aber es ist nicht nur Crewchief "Frankie" Carchedi, auf dessen Arbeitsweise sich Marc Marquez wird einstellen müssen. Überhaupt übernimmt der MotoGP-Superstar bei seinem Eintritt ins Gresini-Team den Großteil der Crew von Fabio Di Giannantonio. Von Honda bringt er nur einen einzigen Mechaniker mit, nämlich Javier Ortiz, der für das Management von Reifen und Kraftstoff zuständig ist.

Das Duo Marc Marquez / Santi Hernandez wird nach 13 Jahren getrennt Foto: Motorsport Images

Ähnlich wie im Falle Santi Hernandez, so kennt Marquez auch Javier Ortiz aus vielen Jahren Zusammenarbeit. Denn genau wie der Crewchief, so gehörte auch der Mechaniker für Reifen und Kraftstoff schon in Marquez' Moto2-Zeit zu dessen Crew. Für seine erste MotoGP-Saison (2013) aber gingen die beiden kurzzeitig getrennte Wege, da sich Ortiz für ein Jahr um Alex Marquez in der Moto3-WM kümmerte.

2014 aber kehrte der Mechaniker in die Crew des älteren Marquez-Bruders zurück. Im Honda-Team arbeitet er bis heute mit ihm zusammen. Und genau das wird Ortiz im Jahr 2024 als einziger aus Marquez' technischer Truppe auch bei Gresini-Ducati tun.

"Er ist der einzige, den ich mitnehme", bestätigt Marc Marquez und erklärt, warum beispielsweise Crewchief Santi Hernandez nicht mit wechselt: "Die Entscheidung [zum Teamwechsel] kam ja sehr spät zustande. Ich will weder das Repsol-Honda-Team zerreißen noch möchte ich die familiären Strukturen im Gresini-Team zerstören. Ich habe ja ohnehin nur einen Einjahresvertrag."

