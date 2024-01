Marc Marquez: Was er an seinem neuen Crewchief am meisten schätzt

Bei Honda arbeitete Marc Marquez viele Jahre erfolgreich mit Santi Hernandez als Crewchief zusammen. Doch mit dem Wechsel des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters zu Gresini-Ducati muss er sich nicht nur an ein neues Motorrad, sondern auch neue Gesichter in seinem technischen Team gewöhnen.

Nur einen Vertrauten, nämlich Javi Ortiz, hat Marquez aus seiner alten Crew mit zu Gresini genommen. Der Rest der Mechaniker, inklusive Hernandez, ist bei Honda geblieben, um in der kommenden MotoGP-Saison Joan Mir zu unterstützen.

Marquez wird künftig mit Frankie Carchedi zusammenarbeiten, ehemals Crewchief von Fabio Di Giannantonio, den Marquez bei Gresini ersetzt. Carchedi hat Erfahrung im Gewinnen von Titeln, denn er war der Crewchief von Mir im Jahr 2020, als der Spanier mit Suzuki den Weltmeistertitel feierte.

An diesem Mittwoch sprach Marquez bei seiner ersten Pressekonferenz als Gresini-Fahrer, die von Estrella Galicia organisiert wurde, über sein Debüt mit Carchedi beim Nachsaison-Test in Valencia Ende November und seine ersten Eindrücke.

"Wir haben diesen Winter viel miteinander geredet. Wir haben uns angerufen und uns über die verschiedenen Eindrücke des ersten Tests ausgetauscht", verrät Marquez. "Das Wichtigste ist, dass er ein erfahrener Techniker ist, der in seiner Arbeit aufgeht."

"Es gibt keine Zeitpläne, es gibt keine Uhr. Das ist das Wichtigste in diesem Sport. Wenn man erfolgreich sein will, zählt man keine Stunden. Wenn du härter arbeiten musst, arbeitest du härter. Wenn man weniger arbeiten muss, tut man es. Aber das Wichtigste ist das Engagement und die Begeisterung", so Marquez.

Und er ergänzt: "Was mir am besten gefallen hat, war die Ruhe beim ersten Test. Es ist nicht einfach für ein Team, für eine Box oder für einen Techniker, einen Fahrer zu haben, der mit so vielen Titeln, so vielen Erwartungen und so vielen Kameras ankommt."

"Aber er ist ruhig geblieben, er folgte seinem eigenen Weg, seinem eigenen Muster, und er ließ sich durch nichts beeinflussen, was das Wichtigste ist", lobt Marquez Carchedi.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.