Marc Marquez zu Ducati? Was Luigi Dall'Igna zu diesem MotoGP-Gerücht sagt

Die einstige Traumehe zwischen Marc Marquez und Honda bröckelt. Bei der Entwicklung der RC213V ist Honda vom Kurs abgekommen und hat in den zurückliegenden Jahren den Anschluss an die Europäer verloren. Allen voran Ducati machte vor, worauf es in der modernen MotoGP ankommt. Ex-Champion Jorge Lorenzo vermutet, dass sich Marc Marquez zu einem Wechsel von Honda zu Ducati entscheidet (was Lorenzo gesagt hat).

Doch bei Ducati sind momentan alle Plätze belegt. Was sagt Ducati-Corse-Chef Luigi Dall'Igna zu der Vermutung von Jorge Lorenzo? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Marc auf ein Nicht-Werksteam einlassen würde", schließt Dall'igna bei 'GPOne' einen Transfer ins Ducati-Werksteam aus.

"Er ist ein Star und Stars wollen wie Stars behandelt werden", weiß Dall'Igna, der die Situation von Marquez bei Hobda nicht so ausweglos sieht wie Jorge Lorenzo. Dall'Igna kann sich vorstellen, dass Marquez und Honda wieder zusammenfinden und in der MotoGP erfolgreich sind.

"Bis zu seiner Rückkehr nach vielen Monaten Verletzungspause erlebte er mit Honda wundervolle Zeiten. Ich würde noch abwarten, zu sagen, dass Marc und Honda Ende 2024 getrennte Wege gehen. Für mich ist das nicht offensichtlich, denn es besteht die Möglichkeit, dass sie wieder zusammen erfolgreich sind", so der Ducati-Corse-Chef.

Einen Wechsel zu Ducati schließt Dall'Igna nicht kategorisch aus. Doch wo sollte Marquez untergebracht werden. MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia und Enea Bastianini sind im Ducati-Werksteam gesetzt für die kommende Saison. Bagnaia führt die Meisterschaft aktuell an, obwohl er sich bereits einige grobe Fehler leistete.

"Im vergangenen Jahr brachte er unvorstellbare Dinge mit unserem Motorrad zusammen. Er machte Dinge, die nur ein großartiger Champion hinbekommt", schwärmt Dall'Igna vom Können der Nummer 1.

Teamkollege Bastianini konnte sein Potenzial noch nicht zeigen, weil er seit dem Saisonauftakt in Portimao verletzt ist. Beim kommenden Grand Prix in Mugello soll Bastianini nach der langen Verletzungspause wieder an den Start gehen.

Würde Marquez einem Wechsel in ein Ducati-Kundenteam zustimmen? Bei Pramac hätte Marquez immerhin die Chance, eine aktuelle Werks-Desmosedici zu fahren. Bei VR46 dürfte Marquez in diesem Leben keine Chance auf einem Platz haben und ein Wechsel zu Gresini erscheint ebenfalls unwahrscheinlich.

Mit Bildmaterial von Ducati.