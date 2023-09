Marc Marquez zu Gresini: Gerüchte nehmen Fahrt auf, aber fix ist es nicht

Anfang der Woche hat Motorsport-Total.com berichtet, dass sich die Anzeichen verdichten, dass Marc Marquez im Hintergrund seinen Abschied von Honda vorbereiten könnte. Das einzige freie Motorrad für die Saison 2024 gibt es bei Gresini-Ducati. Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister könnte Teamkollege von seinem Bruder Alex werden. Aber entschieden ist noch nichts.

"Ich weiß, wo ich 2024 fahren werde", hält Marquez im Interview mit DAZN Spanien fest. "Stand heute habe ich einen Vertrag mit Honda. Aber mein Name wurde schon auf alle Motorräder geschrieben", sagt er in Richtung Presse.

Trotzdem gibt er zu, dass es Gespräche mit anderen Teams gegeben hat: "Natürlich hat es Telefongespräche gegeben. Wenn man merkt, dass jemand in Schwierigkeiten steckt, man aber auf ihn setzen will, dann gibt es Telefonanrufe."

"Aber aus Respekt vor allen Marken, ich werde nicht sagen um wen es sich gehandelt hat oder wie es passiert ist. Aber es gab natürlich Kontakte." Bei KTM spielt Marquez in der mittelfristigen Planung keine Rolle. Man muss schon das Problem mit fünf Fahrern für vier Plätze lösen.

Auch am Donnerstag in Misano wurde Marquez nach 2024 gefragt. Die Antwort lautet wie immer: "Ich habe für nächstes Jahr einen Vertrag mit Honda." Also das ist die Entscheidung? "Ich habe für das nächste Jahr einen Vertrag mit Honda", wiederholte er seine Antwort mit einem Lachen.

Bei Gefahr einer Trennung könnte "alles explodieren"

Der Montagstest in Misano soll für seine Zukunft nicht alleine ausschlaggebend sein. "Nein, das ist nicht entscheidend", hält er fest. "Für mich ist wichtig, dass ich am Montag das Motorrad für 2024 probiere und den Ingenieuren das beste Feedback für die Zukunft gebe."

Marquez versucht den Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, um Honda nicht komplett zu destabilisieren. "Ich glaube nicht, dass das momentan für das Projekt gut wäre. Sie arbeiten sehr hart und hier werde ich das neue Motorrad testen."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Wenn man einen Vertrag mit einer Marke hat, dann ist es am schlimmsten, wenn die Gefahr der Trennung besteht. Dann könnte alles explodieren", sagt Marquez, denn er weiß, dass bei Honda alles auf ihn ausgerichtet ist.

"Meine Mentalität mit Honda ist konstruktiv. Ich will das Beste für dieses Projekt. Deshalb ist es am besten, weiter zusammenzuarbeiten. Ich denke, sie interpretieren das genauso, weil sie mit mir noch nicht [über eine Vertragsauflösung] gesprochen haben."

Trotz der Dementi nehmen die Spekulationen über einen Wechsel zu Gresini an Fahrt auf. Die spanische Zeitung AS bestätigt diese Möglichkeit laut ihren Kontakten im Paddock ebenfalls. Zwischen Marquez und Gresini soll es bezüglich Einigung "nur noch um letzte Details" gehen.

"Natürlich, wenn Fahrer wie Marquez oder Mir verfügbar wären", wird Gresinis Marketingdirektor Carlo Merlini von der AS zitiert, "dann möchte das Gresini-Team solche Fahrer haben. Wer würde das nicht wollen?"

Fabio di Giannantonio schweigt zu seiner Zukunft

Fabio di Giannantonio, um dessen Gresini-Platz es gehen würde, befindet sich in konkreten Gesprächen mit dem Fantic-Moto2-Team. Von Motorsport-Total.com am Donnerstag in Misano befragt, sagt der Italiener zu seiner Zukunft: "Ich kann im Moment leider nichts darüber sagen."

Öffentlich äußert sich Fabio di Giannantonio nicht zu seiner Zukunft Foto: Motorsport Images

Ist also Gresini für Marquez die Alternative zu Honda? "Es ist ein Team mit einer langen Geschichte", lobt er die Erfolge des verstorbenen Teamgründers Fausto Gresini. "Ihre Motorräder funktionieren sehr gut. Mein Bruder hat dort einen perfekten Platz gefunden."

"Er kam von einer anderen Situation. Meine Geschichte ist anders. Er macht es sehr gut mit Gresini. Dieses Team ist wie eine Familie. Obwohl Alex mein Bruder ist, sucht er ein anderes Umfeld als ich. Aber das Team ist sehr professionell."

"Alex macht es gut und Bastianini war im Vorjahr sehr erfolgreich. Es ist ein sehr professionelles Team. Im Paddock gibt es aber viele professionelle Teams. Es zeigt sich, dass jedes Satellitenteam an jedem Wochenende um den Sieg kämpfen kann."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.