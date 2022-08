Marc und Alex Marquez trennen sich von Manager Emilio Alzamora

Audio-Player laden

Nicht nur bei Honda stehen die Zeichen auf Umbruch. Auch die Marquez-Brüder Marc und Alex stellen sich für die Zukunft neu auf. Wie spanische Medien seit dem Wochenende übereinstimmend berichten, haben beide die Entscheidung getroffen, sich von ihrem langjährigen Manager Emilo Alzamora zu trennen.

Emilio Alzamora, 1999 Weltmeister in der 125er-Klasse, fungierte 17 Jahre lang als Vertreter der Brüder Marc und Alex Marquez. Fast zwei Jahrzehnte begleitete der Spanier die Fahrer während der Grands Prix. Wie 'El Periódico de Catalunya' erfuhr, fehlte er aber bei den letzten zwei Rennen nach der Sommerpause.

Alzamoras Abwesenheit wurde zunächst auf eine vermeintliche Corona-Infektion oder das verletzungsbedingte Fehlen von Marc Marquez zurückgeführt.

Doch das Comeback des mehrfachen MotoGP-Champions im Paddock am vergangenen Wochenende in Spielberg - ohne seinen Manager - ließ keinen anderen Schluss zu, als dass er und Alex auf die Dienste Alzamoras in Zukunft verzichten werden.

¿pbfsfs_1859|Fotostrecke: Die Karriere-Highlights von Marc Marquez|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2018-karriere-marquez-marc/1638385405_mst.jpgpb¿Weder die beiden Piloten noch ihre engste Entourage wollten die Trennung bisher bestätigen. In den vergangenen Jahren war immer wieder spekuliert worden, dass sich das Verhältnis insbesondere zwischen Alzamora und Marc Marquez verschlechtert habe. Diesmal soll die Trennung jedoch endgültig sein.

Zusätzlich zu den Vertragsangelegenheiten mit den Teams verwaltete Alzamora die Sponsoren, die Kommunikation und das Image beider Fahrer über eine Agentur. Seine letzte Amtshandlung war Alex' Abgang von Honda und sein Wechsel zu Gresini-Ducati.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.