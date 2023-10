Marco Bezzecchi: Schlüsselbein-OP nach Sturz auf VR46-Ranch

Ein weiterer MotoGP-Pilot hat sich operieren lassen müssen. Marco Bezzecchi, der in der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2023 den dritten Rang belegt, ist am Samstag beim Flat-Track-Training auf der VR46-Ranch in Tavullia (Italien) gestürzt. Dabei hat er sich eine Fraktur im rechten Schlüsselbein zugezogen. Am Sonntagmorgen wurde Bezzecchi in Modena operiert.

Laut einer Mitteilung des VR46-Teams wurde die Operation von Professor Porcellini geleitet und war "erfolgreich". Bezzecchi beginnt nun mit der Reha-Phase. Im Verlauf der kommenden 48 Stunden wird er sich erneut untersuchen lassen. Ausgehend davon wird die Entscheidung getroffen, ob der aktuelle WM-Dritte zum anstehenden Grand Prix von Indonesien in Mandalika (14./15. Oktober) reist oder nicht.

Abgesehen von Bezzecchi hat sich auch dessen VR46-Teamkollege Luca Marini kürzlich operieren lassen müssen. Er hatte im Sprint am Indien-Wochenende (23./24. September) den teaminternen Startcrash ausgelöst, in den auch Bezzecchi verwickelt wurde. Marini hat sich dabei das linke Schlüsselbein gebrochen und direkt operieren lassen. Den Grand Prix von Japan in Motegi (30. September / 1. Oktober) musste Marini auslassen. Er hofft, am kommenden Wochenende in Indonesien wieder antreten zu können.

Was für Marini gilt, das gilt auch für Alex Marquez. Der Gresini-Ducati-Pilot hat sich bei einem Sturz im Indonesien-Qualifying drei Rippen gebrochen, daraufhin ebenfalls das Japan-Wochenende auslassen müssen und hofft nun wie Marini auf sein Comeback am Indonesien-Wochenende.

Für eben dieses Indonesien-Wochenende plant auch der schon seit Anfang September verletzte Ducati-Werkspilot Enea Bastianini sein Comeback. In seinem Fall war der Startunfall vom 3. September in Barcelona der Grund für Knochenbrüche in Hand und Fuß und eine mehrwöchige Pause.

Für alle Verletzten gilt: Das Indonesien-Wochenende markiert den Beginn eines Triple-Headers im MotoGP-Kalender 2023, denn an den beiden folgenden Wochenenden stehen direkt die Grands Prix von Australien auf Phillip Island (21./22. Oktober) und von Thailand in Buriram (28./29. Oktober) auf dem Programm.

