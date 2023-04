Marini wollte Familienehre in Austin retten: Gedanken an Rossi vs. Rins 2019 VR46-Pilot Luca Marini denkt beim MotoGP-Rennen in Austin an den Sieg und erinnert sich an das 2019er-Duell zwischen Valentino Rossi und Alex Rins

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Honda-Pilot Alex Rins sicherte sich beim Grand Prix in den USA seinen zweiten MotoGP-Sieg in Austin (zur Reaktion des Spaniers). Bereits vor vier Jahren triumphierte der ehemalige Suzuki-Pilot in Texas. Damals setzte sich Rins gegen MotoGP-Ikone Valentino Rossi durch. Dieses Mal kam Rins vor Luca Marini ins Ziel, dem Halbbruder von Rossi. Marini erinnerte sich während des Rennens an das Duell seines Halbbruders. "Ich hatte dieses Bild am Ausgang von Kurve 1 vor Augen. Ich realisierte, dass es der Tag für eine Revanche sein könnte (lacht; Anm. d. Red.). Doch Alex ist auf dieser Strecke richtig stark", kommentiert der Italiener, der für Rossis MotoGP-Team einen guten zweiten Platz nach Hause fuhr. Bereits beim zurückliegenden Grand Prix in Argentinien herrschte bei VR46 Feierlaune, nachdem Marco Bezzecchi den ersten Sieg für die noch junge Mannschaft sicherstellte. Rossi selbst verfolgte die jüngsten Events aus der Ferne. Luca Marini hofft, dass Valentino Rossi öfter vor Ort ist Deshalb kann Rossi seinen Fahrern auch nicht so gut helfen wie zu seiner aktiven Zeit. "Es war einfacher, als Vale noch in der MotoGP fuhr", bestätigt Marini. "Seit seinem Rücktritt ist es schwieriger für ihn, von Zuhause aus Ratschläge zu geben." "Man sieht dann nicht die Reifen, die Temperaturen und kann das Renntempo nicht so gut analysieren. Doch wenn er vor Ort ist, dann kann er uns bessere Hinweise als alle anderen geben, wenn er auf dem Versorgungsweg zuschaut. Es ist fantastisch, ihn ab und zu in der Box zu haben. Deshalb hoffe ich, dass er öfter vorbeischaut", bemerkt Marini. Austin 2019: Valentino Rossi muss sich Alex Rins geschlagen geben Foto: LAT Doch auch ohne die Hilfe der Startnummer 46 läuft es für das Team sehr gut. Nachdem zuletzt Bezzecchi die Aufmerksamkeit auf sich zog und weiterhin die WM anführt, stand dieses Mal Marini im Fokus. Gedanken an den möglichen MotoGP-Debütsieg "Es ist ein fantastisches Gefühl. Ich bin mit meinem Rennen und dem gesamten Wochenende sehr zufrieden. Ich genoss hier jede Runde, weil das Gefühl für das Motorrad ab dem ersten Training sehr gut war", freut sich Marini. Kampf um P2: Luca Marini setzte sich klar gegen Fabio Quartararo durch Foto: Motorsport Images Aus der ersten Startreihe losgefahren, verlor Marini wie im Sprintrennen einige Positionen. "Beim Start war ich zurückhaltend, weil ich keinen Fehler machen wollte. Jack (Miller) überholte mich sehr aggressiv. Dadurch verlor ich sehr viel Zeit auf Pecco und auf Alex", berichtet Marini. "Es war schwierig, den Rückstand der ersten Runden wieder aufzuholen. Nachdem Pecco stürzte, erkannte ich, dass Alex einige Fehler macht. Ich dachte an den Sieg", gesteht Marini. "Es war möglich, doch schlussendlich war der Rückstand zu groß. In den finalen Runden wollte ich das Rennen einfach nur noch beenden." Luca Marini zeigt starke Entwicklung in der MotoGP "Es war sehr wichtig, die Reifen zu verwalten. Im Sprintrennen ruinierte ich meinen Vorderreifen nach sechs Runden. Wir wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht habe ich zu hart attackiert. Ich achtete deshalb sehr stark auf die Reifen", erklärt der VR46-Pilot. "Ich wollte Fabio überholen und Alex einholen. Doch auf dieser Strecke fährt Alex sehr gut. In diesem Jahr fährt er die Honda, die hier vielleicht das beste Bike ist, weil damit viele Rennen gewonnen wurden. Es war unmöglich, ihn zu besiegen", ist Marini überzeugt. "Mit meinem Tempo und meinem Rennen bin ich sehr zufrieden", bilanziert Marini. "Es ist ein gutes Ergebnis für unser Team und für meine Crew. Sie arbeiten sehr hart. Ich bin happy und zufrieden über unsere Arbeit in diesem Jahr. Es ist toll, mit ihnen zu arbeiten." Mit Bildmaterial von GP-Fever.de. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Francesco Bagnaia nach Sturz in Austin wütend, aber nicht auf sich selbst geteilte inhalte