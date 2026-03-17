Marquez begrüßt MotoGP-Drosselung: "360 km/h für das Spektakel unnötig"

Die MotoGP steht vor einem großen technischen Umbruch, und einer der größten Stars der Serie hat bereits eine klare Einschätzung dazu. Marc Marquez erwartet zwar niedrigere Topspeeds mit den neuen 850-ccm-Motorrädern ab 2027, glaubt jedoch nicht, dass die MotoGP dadurch deutlich langsamer wird.

"Sie haben die Motorräder angepasst, um zu versuchen, die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren. Ich denke jedoch, dass die Zeiten auf vielen Strecken sehr ähnlich sein werden oder sogar schneller", analysiert Marquez im Gespräch mit Estrella Galicia.

Denn man nehme Gewicht und Leistung weg, "dafür aber gewinnt man an Agilität gewinnt", so der amtierende Weltmeister. "Wir werden sehen, wie sich das entwickelt." Die Reduzierung des Hubraums von derzeit 1000 auf künftig 850 ccm sieht der 33-Jährige grundsätzlich positiv, vor allem aus Sicherheitsgründen.

"Wenn ein neues Reglement eingeführt wird, wird es von der Meisterschaft zusammen mit der MSMA, also der Herstellervereinigung, vorangetrieben. Sie haben beschlossen, den Hubraum zu reduzieren, womit ich einverstanden bin, vor allem weil auf vielen Strecken Geschwindigkeiten von fast 360 km/h erreicht wurden."

Marquez: MotoGP ist zu schnell geworden

Für Marquez sind solche Topspeeds nicht notwendig und erhöhen das Risiko: "Ich denke, das ist eine unnötige Geschwindigkeit für das Spektakel und erhöht das Risiko erheblich."

"Es bringt auch ein weiteres Problem mit sich", ergänzt er. "Die Auslaufzonen vieler Strecken wurden immer kleiner, weil man jedes Mal schneller ankam. Wir brauchen mehr Auslaufzonen, denn wenn ein Fehler passiert, kommt die Mauer immer näher."

Gleichzeitig betont der Spanier, dass derzeit niemand genau vorhersagen könne, wie sich die neue MotoGP-Generation entwickeln und wie das Kräfteverhältnis aussehen wird.

"Niemand kann dir garantieren, dass du 2027 das beste Motorrad haben wirst. Niemand hat einen Zauberstab. Auch ich als Fahrer weiß nicht, ob ich mich schneller anpassen werde als die anderen, aber es wird eine Saison mit ständiger Weiterentwicklung."

Große Änderungen ab 2027 geplant

Der Hintergrund für Marquez' Aussagen sind die umfassenden Regeländerungen, die ab 2027 in der MotoGP eingeführt werden. Bereits im Mai 2024 wurde angekündigt, dass sich das technische Reglement der Königsklasse deutlich verändern wird.

Die wichtigste Maßnahme ist die Reduzierung des Hubraums von 1000 auf 850 ccm. Ziel ist es unter anderem, die Höchstgeschwindigkeiten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen. Gleichzeitig sollen auch die Kosten für die Hersteller reduziert werden.

Darüber hinaus ist eine Vereinfachung der Aerodynamik geplant, wobei noch nicht vollständig feststeht, wie stark die Einschränkungen tatsächlich ausfallen werden. Außerdem werden die sogenannten Ride-Height-Devices abgeschafft. Beim Start auf der Startaufstellung dürfen diese Systeme jedoch weiterhin genutzt werden.

Die MotoGP-Regeln 2027 im Überblick Foto: Dorna

Eine weitere bedeutende Neuerung betrifft die Reifen: Ab 2027 wird Pirelli Michelin als exklusiven Lieferanten der MotoGP ersetzen. Ein weiterer Test fand in dieser Woche statt.

Viel Neugier, aber auch Unsicherheit

Wie sich diese Kombination an Änderungen auf das Verhalten der Motorräder auswirken wird, ist derzeit noch offen. Fahrer und Ingenieure verfolgen die Entwicklung der neuen Prototypen daher mit großer Neugier, allerdings auch mit einer gewissen Vorsicht.

Eine echte Bewertung wird wohl erst möglich sein, wenn die neuen Motorräder tatsächlich im Rennbetrieb eingesetzt werden. Ein Umbruch wie derzeit in der Formel 1 wird in der MotoGP allerdings nicht erwartet. Dort sorgten die neuen technischen Regeln der aktuellen Saison für deutliche Kritik vieler Fahrer.

Besonders deutlich wurde Max Verstappen. "Chaos. Ehrlich gesagt finde ich nicht die richtigen Worte, um das zu beschreiben", kommentierte er das neue Regelwerk.

Während sich einige Fahrer, etwa aus den Reihen von Mercedes und Ferrari, zurückhaltender äußerten und Charles Leclerc dazu aufrief, den Änderungen in der Formel 1 zunächst etwas mehr Zeit zu geben, bleibt abzuwarten, wie sich die eigene große Regelreform in der MotoGP ab der Saison 2027 entwickeln wird.