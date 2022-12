Marquez: "Quartararo wurde vom besten Motorrad im Feld aufgefressen"

Audio-Player laden

Francesco Bagnaia erlöste in diesem Jahr Ducati nach einer 15-jährigen Durststrecke in der MotoGP. Erstmals seit Casey Stoner in der Saison 2007 feierte Ducati einen WM-Titel. Doch laut Ex-Weltmeister Marc Marquez ist der neue MotoGP-Champion nicht zwangsläufig auch der beste Fahrer.

Im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung sprach Marquez über das WM-Duell in diesem Jahr zwischen Francesco Bagnaia und Fabio Quartararo. Dass Bagnaia den Titel geholt hat, verdankt der Italiener laut Marquez vor allem der Ducati Desmosedici, die das beste Motorrad war.

"Es war eine schöne Meisterschaft. Der erste Teil der Saison wurde durch einen Fahrer und eine Marke bestimmt. Besser gesagt war es ein Fahrer, denn Quartararo machte den Unterschied aus. Im zweiten Teil der Saison wurde er vom besten Motorrad im Feld aufgefressen", beschreibt Marquez die Saison und fügt hinzu: "Er machte aber auch einige Fehler."

Marc Marquez kämpft vor allem gegen die Rookies der MotoGP-Saison 2019 Foto: Motorsport Images

Im aktuellen MotoGP-Feld zählt Marc Marquez zu den routiniertesten Fahrern. Drei der vier Rookies der MotoGP-Saison 2019 - Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia und Joan Mir - sind für die zurückliegenden WM-Titel verantwortlich.

Es gab einen Generationswechsel. Es kamen junge Fahrer und man muss sich selbst neu erfinden, um sich an der Spitze zu behaupten", stellt Marquez fest, der im kommenden Jahr seinen 30. Geburtstag feiert und seine elfte Saison in der Königsklasse absolvieren wird.

Im nächsten Jahr will Marquez unbedingt wieder zu den WM-Anwärtern zählen, nachdem er 2020, 2021 und 2022 verletzungsbedingt nicht um die Meisterschaft kämpfen konnte. Marquez ist entschlossen, alles zu geben.

"Einerseits muss man korrekt vorgehen und andererseits will jeder gewinnen. Auf der obersten Stufe des Podiums gibt es nur Platz für einen Fahrer. Deshalb versucht man alles, um gewinnen zu können", bemerkt der Spanier.

