Marquez spricht über Quartararo-Zukunft und erklärt Topraks Probleme

Zwei Weltmeister, zwei völlig unterschiedliche Situationen: Doch sowohl Fabio Quartararo als auch MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu kämpfen zu Beginn der gerade erst gestarteten Saison 2026 mit Problemen.

Während Quartararo weiterhin mit der Leistungsfähigkeit der Yamaha hadert, steht Razgatlioglu als Rookie vor der Herausforderung, sich überhaupt erst an die Königsklasse anzupassen. Wie bewertet Marc Marquez die Situation der beiden Fahrer?

Marquez: Fahrer muss seinem Instinkt folgen

"Im Sport, besonders im Motorsport, hängt es nicht nur vom Fahrer ab und auch nicht nur von der Maschine. Es ist immer eine Kombination aus beidem", weiß der Spanier, der selbst schon so manche Durststrecke erlebt hat. "Man muss seinem Instinkt folgen, um das beste Projekt für den jeweiligen Moment zu finden."

In dem Zusammenhang warnt Marquez davor, sich von Nebengeräuschen beeinflussen zu lassen: "Letztendlich können die Leute sagen: Du musst daran glauben, du musst warten, du musst an diesem Projekt arbeiten, aber für einen Fahrer vergehen die Jahre schnell, und unser Leben in diesem Sport ist nicht allzu lang."

Gerade für Spitzenfahrer sei die Zeit ein entscheidender Faktor. Dabei denkt Marquez vor allem an Quartararo. Der MotoGP-Weltmeister von 2021, der seit seinem Aufstieg eine Yamaha fährt, kämpft seit einiger Zeit mit der Konkurrenzfähigkeit der M1.

Beim Saisonauftakt in Thailand startete er nur von Platz 16 und musste sich im Rennen durch das Mittelfeld arbeiten. Gleichzeitig fehlt es der M1 weiterhin an Topspeed, und ein größeres Motor-Update des neuen V4 wird erst später in der Saison erwartet.

Vor diesem Hintergrund deutet Marquez an, dass Quartararo vor einer wichtigen Entscheidung steht. Der Franzose müsse für sich klären, welche Prioritäten er in seiner Karriere setzt. Er wird sich bald entscheiden, falls er es nicht schon getan hat, welchen Weg er in Zukunft gehen möchte", erklärt der Weltmeister.

Rookie Razgatlioglu braucht "mehr Zeit"

Anders bewertet der Ducati-Pilot die Situation von Razgatlioglu. Der Türke feierte 2026 sein MotoGP-Debüt für das Pramac-Yamaha-Team, nachdem er zuvor dreimal Superbike-Champion geworden war. Beim Auftaktrennen in Buriram belegte er Rang 17 und verlor fast 40 Sekunden auf den Sieger Marco Bezzecchi.

Das Ergebnis verdeutlicht, wie schwierig die Umstellung auf die Prototypenklasse ist. Für Marquez ist das jedoch keine Überraschung. Razgatlioglu brauche vor allem Zeit, um sich an Motorrad, Elektronik und Rennabläufe in der MotoGP zu gewöhnen.

"Toprak braucht einfach mehr Zeit. Er muss alles erst besser verstehen", erklärt der Spanier. Eine gewisse Lernphase sei für einen Rookie in der MotoGP ganz normal.

Über mögliche Transfers oder Gerüchte, die derzeit rund um den Fahrermarkt für 2027 kursieren, will Marquez nicht spekulieren. "Ich glaube nicht an die Gerüchte", sagt er mit Blick auf die Diskussionen um die Zukunft von Quartararo und Co.

Fest steht: Sowohl Quartararo als auch Razgatlioglu stehen zu Beginn der Saison unter besonderer Beobachtung. Während der Franzose möglicherweise vor einer richtungsweisenden Entscheidung für seine Karriere steht, befindet sich der türkische Rookie noch mitten im Anpassungsprozess an die Königsklasse.

Für Routinier Marquez steht fest: Am Ende entscheidet nicht nur das Talent allein, sondern vor allem das richtige Gesamtpaket aus Fahrer, Motorrad und Projekt über den Erfolg.