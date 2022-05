Marquez über künftigen Teamkollegen: "Honda wird beste Wahl treffen"

Audio-Player laden

Der angekündigte Ausstieg von Suzuki wird in den kommenden Wochen das MotoGP-Fahrerlager verändern. Denn nicht nur Joan Mir und Alex Rins sind auf Arbeitssuche, sondern auch die gesamten Ingenieure, Mechaniker und alle weiteren Teammitglieder.

Honda-Teamchef Alberto Puig hat bereits verraten, dass die Manager von Mir und Rins bei ihm angeklopft haben. Da es sich um interessante Fahrer handelt, wird sich Honda mit ihnen unterhalten. Ob man einen davon verpflichtet, ist derzeit noch offen.

"Es sind sehr schlechte Neuigkeiten für die Meisterschaft", kommentiert Marc Marquez den Ausstieg von Suzuki. "Es ist nie gut, wenn ein Werk geht. Je mehr Hersteller wir im Feld haben, desto besser ist das für das Entertainment."

"Es ist klar, dass diese Entscheidung den Markt durcheinanderbringt. Jetzt gibt es zwei sehr gute Fahrer, die frei sind. Suzuki hat ein großartiges Projekt. Sie haben hart gearbeitet und sich immer weiterentwickelt. Das heißt, dass sie sehr gute Ingenieure und Fahrer haben."

Die Gerüchteküche besagt, dass ab dem nächsten Jahr Mir für das Honda-Werksteam fahren wird. Was meint Marquez über seinen möglichen neuen Teamkollegen? "Logischerweise ist Mir ein großartiger Fahrer. Er ist MotoGP-Weltmeister."

Ob Pol Espargaro bei Honda bleiben wird, ist derzeit offen Foto: Motorsport Images

"Rins ist ein großartiger Fahrer, aber das ist Pol [Espargaro] auch. Ich weiß, dass Honda generell immer nach der besten Struktur sucht. Ich habe einen Vertrag. Meinen Teamkollegen entscheide nicht ich. Ich möchte mich auch nicht einmischen", hält Marquez fest.

"Honda wird das Beste versuchen, um ein konkurrenzfähiges Team zu formen, das die gesteckten Ziele erreichen kann. Wenn ein Fahrer nicht gewinnen kann, dann soll es der andere Fahrer schaffen. Jedes Team hat den Traum, dass beide Fahrer vorne dabei sind."

Marquez würde wieder bei Honda verlängern

Marquez selbst fährt seit 2013 für das Honda-Werksteam und hat sechs Weltmeistertitel gewonnen. Anfang 2020 - also noch vor seiner schweren Armverletzung in Jerez - hat er einen neuen Vertrag bis Ende 2024 unterschrieben. Diese lange Laufzeit war ungewöhnlich.

Für den Spanier ist das Team seine zweite Heimat und seine zweite Familie. "Wenn ich gewonnen habe, habe ich mich bei Honda immer sehr gut gefühlt. Als ich verletzt war, haben sie dafür gesorgt, dass ich mich wohlfühle", betont Marquez. "Sie haben mich sehr respektiert."

Für Marc Marquez ist Honda immer der erste Ansprechpartner Foto: Motorsport Images

"Wenn ich in diesem Jahr in der Situation wäre, dass ich einen Vertrag verlängern müsste, dann würde ich zuerst mit ihnen sprechen. So wie sie mich respektiert haben, als ich verletzt war, machen es nicht viele Werke. Ich würde Honda wieder Priorität einräumen."

"Ich bin ruhig und denke, sie sind es auch. Wir arbeiten zusammen, um Resultate zu erzielen. Es ist klar, dass dieser Vertrag für vier Jahre unterschrieben wurde, um vier Jahre lang zu gewinnen. Es war nicht geplant, dass ich verletzt bin und so viele Rennen Mühe habe."

Das gemeinsame Ziel ist klar. Honda und Marquez wollen wieder in die Erfolgsspur finden und Weltmeister werden. "Wenn es nicht dieses Jahr klappt - und es sieht schwierig aus - dann klappt es hoffentlich im nächsten Jahr."

