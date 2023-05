Marquez und Mir loben Kalex-Chassis, aber "Honda braucht weitere Schritte"

Nach drei Rennwochenenden Pause meldete sich Marc Marquez beim Grand Prix von Frankreich in der MotoGP zurück. Für den Spanier war der Trainingstag auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans sehr intensiv. Einerseits qualifizierte sich Marquez als Achter direkt für Q2 und war damit aus dem Stand wieder der beste Honda-Fahrer.

Andererseits hatte er im Vormittagstraining einen Sturz und auch am Nachmittag in seiner finalen Qualifying-Attacke. Marquez checkte gleich seinen Daumen bei der rechten Hand, aber alles war okay. Seinen Mechanikern bescherte er mit den Stürzen zusätzliche Arbeit.

"Ich bin mit dem Tag sehr zufrieden", sagt Marquez. "Es stimmt natürlich, dass ich zwei Stürze hatte. Beim zweiten habe ich mit frischen Reifen gepusht, damit ich es ins Q2 schaffe. Der erste Sturz war eher unnötig und hätte ich verhindern können."

"Aber ehrlich gesagt, nachdem man eineinhalb Monate zu Hause gesessen ist, ist es nicht einfach, alles zu spüren. Das Reifensortiment ist hier bei diesem Rennen nicht so gut. Am Vormittag bin ich mit dem Medium-Vorderreifen hinausgefahren. Das war der Hauptgrund für den Sturz."

"Warum bin ich mit diesem Reifen gefahren? Weil ich jetzt ein gutes Kontingent für das restliche Wochenende habe. Am Nachmittag bin ich mit dem weichen Vorderreifen gefahren. Es ging um unsere Strategie als Team. Deshalb bin ich der einzige Honda-Fahrer in Q2."

Eine seiner beiden RC213V war mit dem bisherigen Honda-Chassis aufgebaut, die andere mit der neuen Entwicklung von Kalex. Marquez und sein Teamkollege Joan Mir fuhren mit dem deutschen Produkt Vergleichstests.

Marc Marquez: "Andere wären es ruhiger angegangen"

Wie lautet der erste Eindruck von Marquez? "Wir haben beide Chassis probiert. Das war nicht einfach, weil es immer ein anderes Motorrad war, das einen jeweils anderen Fahrstil verlangt hat. Man muss die Kurven ganz anders anfahren. Das hat es nicht einfach gemacht."

"Aber es war positiv. Jetzt müssen wir alles analysieren. Morgen werden wir wahrscheinlich mit dem Kalex-Chassis weitermachen, um diese andere Philosophie zu verstehen. Es gibt negative und positive Punkte."

"Wir müssen versuchen, die negativen Punkte zu absorbieren, damit wir schneller werden. Aber trotzdem sind wir noch weit von der Spitze entfernt", hält Marquez fest. Er glaubt nicht, dass das Kalex-Chassis alleine der Gamechanger für Honda ist.

"Es ist auf dieser Strecke ein weiterer Schritt in bestimmten Bereichen, aber wir brauchen mehr Schritte. Wir verlieren bei der Beschleunigung und auf der Geraden. Deshalb befinden wir uns viel auf der Bremse, um dort aufzuholen." Das erklärt auch die vielen Honda-Stürze.

Die zwei Stürze von Marquez haben gezeigt, dass er vom ersten Tag an wieder das Limit auslotete. "Ich weiß, dass 90 Prozent der Fahrer es ruhiger angegangen wären. Aber so bin ich nicht. Ich komme zurück, weil ich bereit bin. Um für das Team zu arbeiten, muss ich am Limit fahren."

Teamkollege Mir beendete den Freitag an der 13. Stelle. Auch er hatte am Nachmittag einen Sturz. Mir verbesserte im zweiten Training als einziger Fahrer im Feld nicht seine Vormittagszeit. Sein Fazit zum Kalex-Chassis fällt ebenfalls positiv aus.

Joan Mir: Kalex-Chassis "fühlt sich etwas besser" an

"Ich fühlte mich damit etwas besser. Das Chassis ist ziemlich anders", bestätigt Mir die Eindrücke von Marquez. "Wir müssen das Motorrad an diesen neuen Stil anpassen. Aber auch ich muss mich darauf einstellen."

"Am Vormittag ist es natürlich gekommen, aber am Nachmittag gab es Probleme. Das müssen wir uns ansehen. Es war nicht wirklich normal, was passiert ist. Das müssen wir verstehen. Morgen werden wir mit diesem Chassis weitermachen."

Und was fühlt sich mit dem deutschen Chassis anders an? "Ich kann nicht genau sagen, was besser und schlechter ist. Aber ich fühle mich damit etwas besser. Langfristig wird die Performance damit besser sein. Deswegen machen wir damit weiter."

Joan Mir hatte am Nachmittag mehr Mühe und verbesserte seine Zeit nicht Foto: Motorsport Images

"Die Bedingungen waren am Nachmittag anders, deshalb musste ich anders fahren. Außerdem hatten wir vorne lange einen gebrauchten Reifen. Es war aber nicht nur das. Wir müssen uns das genau ansehen. Vielleicht war auch etwas beim Motor oder der Elektronik nicht korrekt."

Interessanterweise war die zweite RC213V von Mir mit einem anderen HRC-Chassis als jene von Marquez aufgebaut. Das bisherige Mir-Chassis ist versuchsweise in die LCR-Box zu Alex Rins gewandert, der nach dem ersten Training wieder auf sein gewohntes Chassis umbauen ließ.

Mirs Honda-Chassis war eine andere Variante, die er bei den bisherigen Rennen noch nicht verwendet hat. Er wollte diese Version neben dem Kalex-Chassis probieren, weil er an den ersten Rennwochenenden viele Stürze hatte.

"Deshalb müssen wir alles noch einmal checken. Beim [Jerez-] Test haben wir es probiert. Es scheint, dass das Limit beim Vorderreifen etwas größer ist", so Mir. Rins fuhr ab dem zweiten Training mit seinem Standard-Chassis vom Saisonbeginn. Auch Takaaki Nakagami hat seit dem Saisonauftakt keine neuen Teile erhalten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.