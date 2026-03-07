Marquez vs. Acosta: Droht Ducati 2027 ein interner Machtkampf?

Dass Pedro Acosta 2027 im Ducati-Werksteam gemeinsam mit Marc Marquez fahren könnte, wirkte noch wie ein fernes Versprechen am Horizont, als am vergangenen Freitag das Wochenende des Grands Prix von Thailand begann.

Doch das änderte sich nach dem denkwürdigen Duell der beiden im Sprintrennen einen Tag später. Es war insofern eine unerwartete Auseinandersetzung, als kaum jemand damit gerechnet hatte, dass Acosta überhaupt um den Sieg kämpfen würde.

Plötzlich entstand das Gefühl, als habe das Vorspiel bereits begonnen, und erste Anzeichen deuten darauf hin, dass es fesselnd werden könnte.

Ein herausragendes Duell mit mehrfachen Positionswechseln gipfelte in jener umstrittenen Aktion von Marquez eine Runde vor Schluss. Die Rennleitung zwang ihn, die Position zurückzugeben, wodurch Acosta vorbeiziehen und seinen ersten Sieg in einem Sprintrennen feiern konnte. Natürlich gab es zahlreiche Meinungen zu dem Vorfall, doch darauf wollen wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

Lässt man die Schuldzuweisungen beiseite, konnte man sich des Eindrucks kaum erwehren, zwei Platzhirsche dabei zu beobachten, wie sie ihr Revier markieren, bevor sie in zwölf Monaten sprichwörtlich denselben Zwinger teilen.

Selbst wenn wir uns irren und 2027 in ihren Köpfen keine Rolle spielte, die Öffentlichkeit wird diese Erzählung aufgreifen und weiterspinnen.

Erste Duelle schon in Acostas Rookie-Saison

Entscheidend für den Spannungsaufbau im Verlauf der Saison 2026 wäre, dass die beiden regelmäßig um denselben Streckenabschnitt kämpfen. Bisher haben wir nur kurze Einblicke bekommen, was passiert, wenn sie direkt aufeinandertreffen.

Etwa bei Acostas MotoGP-Debüt in Katar 2024, als er keine Zeit verlor und zeigte, dass ihn Legenden nicht einschüchtern, indem er Marquez überholte. Auch in den folgenden Rennen in Portugal und den USA lieferten sich der Rookie und der Routinier Rad-an-Rad-Duelle. In Texas stürzte Marc, während sie kämpften.

Seit diesem kurzen Vorgeschmack war Marc meist zu weit vorne oder gar nicht im Starterfeld, sodass sich ein echtes Kräftemessen zwischen den beiden nicht hätte entwickeln können. Bis zum Samstag. Acostas Rennpace auf der KTM überraschte alle. 2025 war er oft zurückgefallen, doch nun schien er ein Paket zu haben, das beim Anbremsen hervorragend funktionierte und die Reifen schonte.

Sollte sich dieser Fortschritt als real und nachhaltig erweisen und nicht nur als besondere Momentaufnahme zum Saisonauftakt sein, könnten wir uns auf eine unerwartet pikante Storyline freuen, die unter der Oberfläche der Saison 2026 brodelt.

Ducati im Jahr 2027 wirkt nach dem Sprint in Buriram jedenfalls noch verlockender. Zwei Platzhirsche in einer Garage - das ist pures Spektakel.

Im Motorsport ist das eine seltene Konstellation, die Teams nur ungern eingehen, und das aus gutem Grund. Die letzte vergleichbare Situation in der MotoGP war wohl Valentino Rossi und Jorge Lorenzo bei Yamaha, und wir wissen alle, wie das endete!

Kommt es zu Lorenzo vs. Rossi reloaded?

Acostas möglicher Wechsel an die Seite von Marquez bei Ducati weist Parallelen zu dieser "Partnerschaft" auf: Ein junger Herausforderer kommt ins Team eines mehrfachen Weltmeisters und beginnt, an dessen Thron zu rütteln. Der Unterschied liegt jedoch im Altersabstand, der nach MotoGP-Maßstäben enorm ist.

Als Lorenzo zu Yamaha kam, war er 21, Rossi 29 und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Zwischen Marquez und Acosta liegen ganze zwölf Jahre. Marc wird 34 sein, wenn die nächste Saison beginnt. Ihm dürfte bewusst sein, dass man irgendwann, wie Rossi es erlebte, ein kleines bisschen Performance einbüßt.

Hinzu kommt, dass Marcs vom Rennsport gezeichneter Körper kein Verbündeter mehr ist. Bleibt Acosta in diesem Jahr sturzfrei, wird er 2027 topfit sein. Ihn in der kommenden Saison in seine Schranken zu weisen, könnte Marcs letzte große MotoGP-Herausforderung sein, bevor er die Lederkombi an den Nagel hängt.

Vielleicht ist es genau der Antrieb, den er braucht, um weiter an seine Grenzen zu gehen - selbst mit neun WM-Titeln im Gepäck und trotz der Gefahr, etwas an Hunger zu verlieren.

Sollte der Youngster ihn zeitweise rein über die Geschwindigkeit schlagen, wird Marcs immense Erfahrung ausreichen, um seinen Landsmann mit Raffinesse und Cleverness zu bezwingen? Das ist nur eine der Fragen, die die Fans dazu bewegen werden, auch die nächste Episode von Marquez gegen Acosta zu verfolgen.

Eine weitere Schlüsselfrage lautet, wie viel Entwicklungspotenzial in Acosta noch steckt. Vom Rookie entwickelte er sich im vergangenen Sommer zu einer mental gefestigten, reiferen Version seiner selbst. In 2026 ist er als "Pedro Acosta 3.0" gestartet.

Ein Fahrer, der mit den Stärken und Schwächen seines Motorrads im Reinen schien. Einer, der entschlossen war, das Beste daraus zu machen. Ruhig und geduldig im Vorgehen: Schadensbegrenzung im Qualifying, gefolgt von zwei Rennen, geprägt von kontrollierten und entschlossenen Überholmanövern.

Wie lange geht das MotoGP-Duell noch gut?

Je nach Perspektive könnte man Marcs berühmtes Sprint-Überholmanöver gegen Acosta auch als vollständig kontrollierte Aktion interpretieren. Doch ob es Absicht war oder die Ducati schlicht einen Tick über dem Limit: Beides erzählt seine eigene Geschichte darüber, welche Reaktionen Acosta bei Marc auslösen kann.

Dieses Mal waren beide nach dem Rennen gut gelaunt. Zumindest in der Öffentlichkeit taten sie den Vorfall als Teil des harten Rennsports ab, den MotoGP-Fans sehen wollen. Doch es wäre naiv zu glauben, dass es über eine lange Saison hinweg keinen Kipppunkt geben könnte, insbesondere dann, wenn es um den Titel geht.

Im vergangenen Jahr hatte Ducatis Führungsetage alle Hände voll zu tun, mit den Spannungen um Pecco Bagnaia auf der anderen Seite der Garage umzugehen. Das werden sie nicht vermissen. Doch sie sollten sich besser auf eine Management-Herausforderung anderer Art einstellen, wenn Pedro Acosta 2027 ins Team kommt.