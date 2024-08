Marquez vs. Bagnaia 2025: Alex Hofmann sieht sehr geringe Chance für Harmonie

Im Juni bestätigte Ducati die Verpflichtung von Marc Marquez für die MotoGP-Saison 2025. Zusammen mit Francesco Bagnaia wird der achtmalige Champion im kommenden Jahr und im Jahr darauf das Ducati-Werksteam bilden. Selten schaute die MotoGP-Welt so gespannt auf ein Teamduell. Auch ServusTV-Experte und Ex-MotoGP-Werkspilot Alex Hofmann ist gespannt, wie sich die Situation bei Ducati entwickeln wird.

Hofmann kann sich gut vorstellen, dass wir Zustände wie bei Valentino Rossi/Jorge Lorenzo bei Yamaha oder Ayrton Senna/Alain Prost bei McLaren in der Formel 1 sehen. "Absolut!", kommentiert der ServusTV-Experte im Exklusiv-Interview mit Motorsport-Total.com.

"Es ist das stärkste Ducati-Team, das wir je hatten", ist Hofmann überzeugt und erwartet, dass das Ducati-Teamduell auf und neben der Strecke für Schlagzeilen sorgen wird: "Marc erinnert mich an Valentino damals. Er kann zur richtigen Zeit den richtigen Stich setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es harmonisch endet, ist sehr gering."

Gemeinsame Vergangenheit: Alex Hofmann weiß, wie Luigi Dall'Igna tickt

Warum hat Ducati das Risiko auf sich genommen, den teaminternen Frieden zu stören? "Ich verstehe Ducati zum Teil", bemerkt Hofmann, der Ducati-Rennleiter Luigi Dall'Igna aus seiner Zeit als Aprilia-Testpilot gut kennt. "Ich weiß, wie konsequent er denkt", so Hofmann.

Gigi Dall'Igna entschied sich für Marc Marquez statt Jorge Martin Foto: Motorsport Images

Erreicht Francesco Bagnaia dank Marc Marquez Legendenstatus?

In den beiden zurückliegenden Jahren bescherte Bagnaia seinem Arbeitgeber zwei MotoGP-Titel. Doch den Status eines Valentino Rossi, Casey Stoner oder Marc Marquez hat der MotoGP-Champion noch nicht erlangt. "'Pecco' hat jetzt die Chance, mit und an Marc zu wachsen", ist Hofmann überzeugt.

Francesco Bagnaia fehlt (noch) der Status von Marc Marquez Foto: Motorsport Images

ServusTV-Experte Alex Hofmann freut sich auf das Ducati-Teamduell 2025 Foto: ServusTV

Zeigt sich Francesco Bagnaia von einer anderen Seite?

Gespannt sein darf man, die Bagnaia auf die neue Konstellation im Ducati-Werksteam reagieren wird. "Es gab schon einige Situationen zwischen Marc und 'Pecco'", bemerkt Hofmann, der sich gut vorstellen kann, dass Bagnaia "auch auf Grund der Erfahrung von Valentino Rossi" eine neue Seite zeigen wird. Wird sich Bagnaia bei Rossi Ratschläge holen?

Valentino Rossi weiß sehr gut, wie es ist, gegen Marc Marquez zu kämpfen Foto: Motorsport Images

In Portimao kollidierten Francesco Bagnaia und Marc Marquez Foto: Motorsport Images

Alex Hofmann warnt: "Marc Marquez ist angeschossen"

"Ich würde einiges auf ihn setzen, doch wir müssen uns bewusst machen, dass Marc angeschossen ist", erklärt Hofmann mit Blick auf die physische Situation des achtmaligen Weltmeisters, der nach den vier Operationen am Oberarm nicht so belastbar ist wie vor dem verhängnisvollen Sturz in Jerez 2020.

Marc Marquez ist nach vier Armoperationen nicht mehr so belastbar wie zu seinen Glanzzeiten Foto: Motorsport Images

"So kann er nicht mehr zu Werke gehen. Ich würde aber behaupten, dass er im kommenden Jahr die Chance hat, um den WM-Titel zu fahren. Das ist sehr realistisch", prophezeit der 44-jährige Ex-Racer im Exklusiv-Interview.

Gibt es einen lachenden Dritten, wenn sich Bagnaia und Marquez zoffen?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es einen lachenden Dritten geben wird, sollten sich die beiden Ducati-Werkspiloten zu sehr in das teaminterne Duell hineinsteigern. Dann könnte Fabio Di Giannantonio mit seiner 2025er-Ducati die große Überraschung sein. Oder doch Aprilia-Neuzugang Jorge Martin?

Fabio Di Giannantonio erhält identisches Material wie die Ducati-Werkspiloten Foto: Motorsport Images

Kann Jorge Martin seinen neuen Arbeitgeber an die Spitze führen? Foto: Motorsport Images

Denn zuletzt war Ducati klar überlegen. Seit dem MotoGP-Wochenende in Jerez standen in den Hauptrennen ausschließlich Ducati-Piloten auf dem Podium. In der Gesamtwertung liegen aktuell vier Ducati-Piloten vorn.