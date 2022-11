Marquez warnt Mir und Rins: Limit der Honda findet man nur über Stürze

Audio-Player laden

Im Lager von Honda gibt es für die MotoGP-Saison 2023 zwei vielversprechende Neuzugänge. Ex-Weltmeister Joan Mir wechselt von Suzuki ins Honda-Werksteam und ersetzt Pol Espargaro. Alex Rins kommt ebenfalls von Suzuki und pilotiert im LCR-Team eine Honda RC213V. Honda-Speerspitze Marc Marquez erwartet viel von den Neuzugängen, warnt die beiden Spanier aber bereits vor, was die RC213V angeht.

"Sie sind zwei großartige Fahrer. Der eine gewann zuletzt Rennen und der andere ist ein Weltmeister", erklärt Marquez im Gespräch mit 'Motorsport.com'. "Die Honda ist ein komplett anderes Motorrad. Bisher hatte jeder zu kämpfen, der damit fuhr."

"Die Honda ist ein Motorrad, bei dem man stürzen muss, um das Limit zu finden. Und dabei ist man auf sein Selbstvertrauen und das nötige Glück angewiesen", warnt Marquez. "Man benötigt sehr viel Selbstvertrauen, damit man durch die Stürze nicht verunsichert wird. Und Glück ist notwendig, um sich nicht zu verletzen."

Weit vorn in der Statistik: Honda-Pilot Alex Marquez stürzte 21 Mal Foto: Motorsport Images

Für Joan Mir und Alex Rins beginnt am heutigen Dienstag das Abenteuer Honda. Marc Marquez wird in Valencia die 2023er-Version fahren, mit der Testpilot Stefan Bradl bereits in Jerez Erfahrungen sammelte. Nach dem Saisonfinale stellte Marquez klar, was er sich von der überarbeiteten Honda erwartet welche Schwächen behoben werden müssen.

"Honda testete das Motorrad, mit dem wir am Dienstag fahren werden, bereits in Jerez. Ich weiß, dass es ein neues Chassis hat. Ich habe aber keine Informationen zum Motor. Ich denke, es ist ein Schritt nach vorn, aber kein großer", so Marquez.

Weitere Co-Autoren: Oriol Puigdemont. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.