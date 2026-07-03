Marquez widerspricht Device-Kritik: "Das größte Problem sind 44 Starts"

Nach einigen schweren Stürzen in der MotoGP-Saison, insbesondere in der Startphase, hat die Diskussion um Ride-Height-Devices und Holeshot-Systeme erste Früchte getragen. Letztere sind seit dem Grand Prix in Assen verboten. Für Weltmiester Marc Marquez greift diese Debatte allerdings zu kurz.

Der Ducati-Pilot sieht die Hauptursache für das gestiegene Risiko nicht in der Technik, sondern vielmehr im heutigen Rennformat. "Für mich sind weder das Front- noch das Heck-Device das größte Problem. Das größte Problem ist, dass wir am Sonntag zum vierten Mal dort [in Kurve 1] ankommen", sagt Marquez.

Gemeint sind die beiden Übungsstarts, die Fahrer im ersten Freien Training am Freitag absolvieren, dazu die Starts im Sprintrennen und schließlich im Grand Prix. Nach Ansicht des Spaniers verändert das die Herangehensweise entscheidend.

"Normalerweise ist der erste Fahrer derjenige, der den Bremspunkt vorgibt. Wenn man dort aber zum vierten Mal ankommt, kennt man diese Marke bereits, und zwar genau am Limit." Die Folge: Kaum noch jemand lässt beim Start eine Sicherheitsreserve.

Marquez: Sicherheitsmarge früher viel größer

Früher sei das anders gewesen. Am Rennsonntag hätten die Fahrer beim ersten Anbremsen bewusst etwas Luft gelassen, weil sie die erste Kurve nicht verpassen wollten.

"Ich erinnere mich daran, dass der erste Fahrer früher zwei- oder dreimal leicht angebremst hat, weil es das erste Mal am Sonntag war. Dadurch war die Sicherheitsmarge deutlich größer", erklärt Marquez den Unterschied. Erst im weiteren Rennverlauf hätten sich die Bremspunkte immer weiter nach hinten verschoben.

Als aktuelles Beispiel verweist Marquez auf den Startunfall am Balaton, wo er das Feld erstmals in dieser Saison in die erste Kurve führte: "Ich hatte meinen Bremspunkt und habe zu 100 Prozent dort gebremst." Auch Aprilia-Fahrer Jorge Martin habe den Bremspunkt eigentlich getroffen, dennoch kam es zur Kollision.

"Es war nur ein kleiner Fehler. Er hat am richtigen Punkt gebremst, aber einfach die Front verloren. Es gab überhaupt keine Zeit mehr zu reagieren", nimmt Marquez ihn in Schutz. Gerade weil alle inzwischen permanent am absoluten Limit unterwegs seien, könne ein minimaler Fehler sofort schwerwiegende Folgen haben.

Devices laut Marquez nicht Grund des Übels

Die häufig geäußerte Kritik an den Devices teilt Marquez deshalb nur teilweise. Vor allem das Heck-Device bewertet er sogar positiv. "Es macht den Kurvenausgang einfacher", erklärt er. Außerdem sorge es an einigen Stellen für mehr Stabilität.

"In manchen Bereichen, etwa in der ersten Kurve von Mugello, ist das Motorrad dadurch ruhiger und stabiler. Das macht das Fahren einfacher, aber niemals gefährlicher."

Beim Front-Device fällt sein Urteil differenzierter aus. Zwar verändere es das Anbremsen, gleichzeitig erinnert Marquez aber daran, dass auch die Motorräder ohne diese Technik ihre Eigenheiten hatten, etwas "extrem lange Wheelies".

"Das Vorderrad kam kaum wieder auf Geschwindigkeit", erinnert er sich. Sobald es wieder den Asphalt berührte, habe es teilweise blockiert. "Dann hat das Motorrad auf der Geraden seltsame Bewegungen gemacht, weil das Vorderrad blockierte. War das sicher? Nein", betont der amtierende MotoGP-Weltmeister.

Zwar räumt Marquez ein, dass die Bremspunkte ohne Front-Device etwas mehr Spielraum geboten hätten. Gleichzeitig warnt er davor, die Vergangenheit zu verklären. Auch damals habe es sicherheitsrelevante Probleme gegeben, nur eben andere als heute.

Letztlich sieht der Spanier den entscheidenden Faktor deshalb nicht in einzelnen technischen Lösungen, sondern in der schieren Anzahl der Starts. Mit Sprint und Grand Prix kommen die Stammfahrer inzwischen auf 44 Rennstarts pro Saison, hinzu kommen zahlreiche Übungsstarts im Rahmen des Trainings.

"Die erste Kurve ist immer der gefährlichste Punkt", betont Marquez. "Das Problem ist, dass wir jetzt 44 Starts haben. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit für solche Unfälle einfach statistisch." Für ihn führt die aktuelle Sicherheitsdebatte deshalb am eigentlichen Problem, nämlich dem aktuellen Wochenendformat, vorbei.