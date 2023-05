Martin nach Sprintsieg erleichtert: "Knoten im Kopf ist geplatzt" Pramac-Pilot Jorge Martin überrascht sich mit seinem Sprintsieg in Le Mans selbst - Was am Samstagnachmittag den Ausschlag für seine starke Form gab

Autor: Juliane Ziegengeist Dass Jorge Martin das MotoGP-Sprintrennen in Le Mans derart souverän gewinnen würde, wie er es am Samstag tat, war eine kleine Überraschung - auch für den Spanier selbst. "Ich hatte heute nicht unbedingt erwartet, um den Sieg zu kämpfen", gibt der Pramac-Ducati-Pilot nach seinem Sprint-Triumph zu. Von Startplatz fünf machte er gleich zu Beginn Positionen gut und reihte sich an zweiter Stelle hinter Polesetter Francesco Bagnaia (Ducati) ein. Den überholte Martin dann Anfang der vierten Runde in der Dunlop-Schikane und zog sofort davon. Im Ziel hatte er auf seinen ersten Verfolger Brad Binder (KTM) fast zwei Sekunden Vorsprung. Bagnaia, der am Ende Dritter wurde, fehlten sogar 2,632 Sekunden. "Für mich war heute eher ein Tag, um sich auf das morgige Rennen vorzubereiten, denn ich fühlte mich weder gestern noch heute morgen wirklich großartig", gibt Martin zu. "Ich hatte nicht das Gefühl, das Motorrad zu haben, um ganz vorne zu kämpfen." Doch mit den etwas wärmeren Bedingungen am Samstagnachmittag - die Strecke hatte etwa 37 Grad - änderte sich das. "Bei dieser Temperatur fühlte ich mich dann doch sehr gut", erklärt der Rennsieger. "Mir ist ein super Start gelungen, das war der Grundstein. Schon nach zwei Kurven lag ich auf Platz zwei." Martin: "Ich sah, dass heute etwas möglich ist" "Als ich dann hinter Pecco war, sah ich, dass er mit dem Vorderreifen etwas zu kämpfen hatte, also startete ich eine Attacke", erzählt Martin weiter. "Wenn man hinter ihm fährt, ist es normalerweise wirklich schwer, ihm überhaupt nahe zu kommen, weil er so spät bremst. Da wurde mir klar, hier ist heute etwas möglich." "Ich pushte dann zwei Runden lang und konnte eine Lücke von einer Sekunde herausfahren. Den Vorsprung habe ich versucht, bis zum Schluss zu verwalten. Die letzten zwei Runden konnte mit zwei Sekunden Vorsprung dann so richtig genießen." Martins letzter Sieg in einem MotoGP-Rennen liegt fast zwei Jahre zurück: Im August 2021 gewann er den Grand Prix der Steiermark. Dieser Sprintsieg gleicht einer Erlösung. Lange ohne Sieg: Martin war mental blockiert "Ich denke, dass in meinen Kopf jetzt ein Knoten geplatzt ist, auch wenn es nur ein Sprintrennen war. Mein letzter Sieg ist eine ganze Weile her und ich war im Kopf irgendwie blockiert, sodass ich nicht mein ganzes Potenzial auf der Strecke zeigen konnte. Es macht mich glücklich, dass ich jetzt wieder hier bin." Was erwartet der Pramac-Pilot für Sonntag? "Heute war ich schnell und ich hoffe, dass ich es morgen wieder bin. Ich werde versuchen, wieder um den Sieg kämpfen, aber für mich ist es wichtiger, aufs Podium zu fahren und gute Punkte mitzunehmen." "Bei diesen Temperaturen kann ich besser mithalten und kämpfen, nicht wie in Jerez, wo ich Probleme hatte, zu überholen. Auch wenn es morgen sicher schwieriger wird, meinen guten Start zu wiederholen, erwarte ich, zu Beginn unter den Top 5 zu sein und von dort aus während des Rennens ein paar Positionen gutzumachen."