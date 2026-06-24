Martin schlägt Alarm: "Sind weit von Ducati und vom Sieg entfernt"

Jorge Martin blickt nach dem Grand Prix von Tschechien in Brünn besorgt auf die aktuelle Situation bei Aprilia. Der MotoGP-Weltmeister von 2024 macht deutlich, dass ihn nicht der Rückstand in der Weltmeisterschaft beschäftigt, sondern vielmehr der verlorene Anschluss an Ducati und die Spitze des Feldes.

"Was mich im Moment am wenigsten kümmert, sind zehn, 15 oder 20 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden", erklärt der Spanier. "Was mich wirklich beunruhigt, ist, dass ich weit von den Ducatis und weit vom Sieg entfernt bin."

Während Marc Marquez auf den Grand Prix in Brünn gewann und Ducati insgesamt erneut den Maßstab setzte, musste sich Martin mit einer Nebenrolle begnügen. Nach zwei Long-Lap-Strafen für die Kollision in Ungarn am er als Neunter ins Ziel.

Nach eigener Aussage absolvierte er die Long Laps bewusst auf die sicherste Art. Statt knapp neben der Strecke wieder einzufädeln, nutzte er die asphaltierte Auslaufzone.

"Das war absolut Teil der Strategie", sagt Martin. "Vielleicht verliert man dort eine Zehntelsekunde, weil man etwas mehr Meter fährt. Aber es ist viel sicherer. Wenn man direkt auf die Strecke zurückkommt und ein anderer Fahrer auftaucht, den man nicht sieht, kann es zu einer Kollision kommen", betont er.

Verlorene Richtung bei Aprilia

Viel schwerer als die Strafen wiegt für Martin jedoch die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen. Nach seinem Doppelsieg in Le Mans und dem starken Auftritt in Mugello schien er auf Aprilia mindestens auf Augenhöhe mit Ducati zu sein. In Brünn zeichnet der Spanier jedoch ein deutlich anderes Bild.

"Ich habe überhaupt kein Vertrauen ins Vorderrad. Ich habe ständig das Gefühl zu stürzen", schildert der 28-Jährige. "Irgendetwas haben wir verloren. Wir haben die Richtung verloren. Ich weiß nicht warum. Aber das müssen wir verstehen."

Besonders im Qualifying offenbaren sich derzeit die Schwächen. Normalerweise gilt Martin als einer der schnellsten Fahrer über eine einzelne Runde. Doch genau dort fehlt ihm aktuell das Vertrauen. "Ich verstehe die Grenzen des Motorrads nicht wirklich", sagt er. "Ich fühle mich ständig am Rande eines Sturzes."

Im Rennrhythmus sei alles viel flüssiger, aber sobald er für eine Runde pushe, fühle er sich auf dem Motorrad schlecht", erklärt Martin weiter. Deshalb würde der Madrilene gerne zusätzliche Testmöglichkeiten erhalten. "Ich würde liebend gern einen Test fahren", sagt er. "Mir fehlt etwas an der Frontpartie. Solange ich dieses Gefühl nicht zurückbekomme, kann ich mein Potenzial nicht ausschöpfen."

Suche nach dem Grund-Set-up

Ein zentrales Problem sieht Martin darin, dass Aprilia noch immer kein universell funktionierendes Basis-Set-up gefunden hat. Obwohl die Saison bereits weit fortgeschritten ist, beginne das Team an vielen Rennwochenenden praktisch bei null.

"Ich habe immer noch keine Basisabstimmung", räumt er ein. "An manchen Strecken fahren wir mit dem Le-Mans-Set-up, aber das funktioniert anderswo nicht. Das Motorrad aus Le Mans war perfekt für Le Mans, aber eben nur für Le Mans."

Er beschreibt eine Situation, in der das Team je nach Strecke unterschiedliche Ausgangspunkte wähle. Genau das erschwere die Entwicklung: "An einem Wochenende starten wir mit einem Motorrad, am nächsten mit einem anderen. Wir müssen herausfinden, wo wir grundsätzlich beginnen müssen, um von dort aus weiterzuarbeiten."

Möglicherweise sei dies auch Teil seines Lernprozesses mit der Aprilia RS-GP. Dennoch brauche man dringend eine feste technische Basis, von der aus gearbeitet werden könne.

Weil offizielle Testmöglichkeiten während der Saison begrenzt sind, will Martin künftig die Freitage an Rennwochenenden teilweise zur Entwicklungsarbeit nutzen. "Einige Freitage werde ich wie einen Test betrachten", kündigt er an. "Wir müssen neue Dinge ausprobieren und dieses Gefühl für die Front wiederfinden."

Ogura als wichtige Referenz

Interessant ist dabei auch der Blick in die eigene Markenfamilie. Denn während Martin in Brünn zu kämpfen hatte, sorgte Ai Ogura mit einer starken Vorstellung für Aufsehen. Der Trackhouse-Pilot war einer der Überraschungsmänner des Wochenendes und landete schließlich als bester Aprilia-Fahrer auf dem Podium.

Entsprechend anerkennend äußert sich Martin über den Japaner. "Er fährt hier definitiv besser als wir", sagt der Spanier. "Er passt sich sehr gut an die Bedingungen und die Reifen an. Er macht im Vergleich zu den anderen Aprilia-Fahrern den Unterschied."

Kein Grund zur Panik - noch nicht

Trotz aller Kritik will Martin die Lage nicht dramatisieren. Weder die starke Phase im Frühjahr noch die aktuellen Schwierigkeiten seien ein vollständiges Abbild der Realität. "Damals waren wir nicht die Besten und jetzt sind wir nicht die Schlechtesten", betont er. "Wir haben einfach zwei schwierige Rennen erlebt."

Er erinnert daran, dass die italienische Marke in dieser Saison bereits bewiesen hat, dass sie Ducati schlagen kann. In Le Mans feierte Martin selbst seinen ersten Grand-Prix-Sieg mit Aprilia, während die Marke zeitweise sogar als Referenz im Feld galt.

Allerdings sei Ducati inzwischen in der Lage, sein volles Potenzial besser auszuschöpfen. Vor allem Marc Marquez sei mittlerweile wieder bei hundert Prozent angelangt.

"Zu Saisonbeginn war Ducati nicht weit weg", analysiert Martin. "Sie haben nur nicht alles zusammengebracht. Marc war noch nicht bei 100 Prozent. Jetzt sind die Motorräder ziemlich ähnlich und das Spiel ist wieder offen."

Hoffnung mit Blick auf Assen

Die unmittelbare Hoffnung richtet sich nun auf den kommenden Grand Prix in Assen. Die flüssigen Streckenabschnitte des Traditionskurses könnten der Aprilia und auch Martins Fahrstil besser entgegenkommen. "Ich hoffe, Assen wird ein guter Ort für uns", sagt er. "Die Strecke hat viel mehr Flow. Das sollte uns helfen."

Bis dahin bleibt die wichtigste Aufgabe jedoch dieselbe: das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. "Seit Barcelona habe ich dieses Niveau verloren", erklärt Martin mit Blick auf mehrere Rückschläge der vergangenen Wochen. "Ich bin sicher, dass ich es wiederfinden werde. Aber ich muss verstehen, was passiert. Ich brauche meine Geschwindigkeit zurück. Denn nur dann kann ich wieder um alles kämpfen."