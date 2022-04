Maverick Vinales: Argentinien war für Aprilia sehr wichtig

Audio-Player laden

Bei dem Hype um Aprilias ersten MotoGP-Sieg mit Aleix Espargaro ging fast unter, dass beim Grand Prix von Argentinien auch Teamkollege Maverick Vinales sein bestes Rennergebnis einfuhr, seit er zu Aprilia gewechselt ist. Der Spanier kämpfte um in der Schlussphase um Platz fünf und wurde schließlich Siebter.

"Ich denke, dieses Rennen war für uns eines der wichtigsten der Saison", sagt Vinales rückblickend. Er hatte sich bereits nach dem Regenrennen in Indonesien positiv zu seinen Fortschritten mit der RS-GP geäußert. Nun sieht er einen weiteren entscheidenden Schritt.

"Wir mussten bestätigen, dass die Veränderungen, die wir in Mandalika am Set-up vorgenommen haben, die richtigen waren. Das ist uns gelungen. Ich fühlte mich ab der ersten Runde viel besser mit dem Motorrad. Natürlich gibt es noch viel zu tun, noch viele Dinge zu lernen und zu verstehen. Aber das Wichtigste ist, eine gute Basis zu haben, auf der man aufbauen kann", erklärt der Aprilia-Pilot.

Auf die nächste Saisonstation, den Circuit of The Americas, freut er sich besonders: "Ich liebe Austin. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich war dort immer sehr schnell. Aber wir behalten unsere Mentalität bei. Wir versuchen, weiter zu lernen und das nächste Puzzleteil hinzuzufügen. Das ist das Wichtigste."

"Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft sehr lang ist. Wir müssen uns nicht hetzen, sondern haben die Zeit, weiter an uns zu arbeiten", sagt der 27-Jährige, dessen erstes Ziel es ist, zu Espargaro aufzuschließen. "Das Gute ist: Aleix leistet Hervorragendes. Er hat gezeigt, dass das Motorrad das Potenzial hat, um zu gewinnen."

"Es ist also nur eine Frage der Anpassung, eine Frage der Zeit. Ich freue mich ehrlich für das Team, denn ich denke, dass dieser Sieg auch das Image des Teams stark verändern wird. Die eigene Präsenz in den Medien ist ja nicht unwichtig", weiß Vinales.

Für Aprilia war es der erste Sieg in der Königsklasse. In den kleinen Klassen war die italienische Marke zuvor bereits 294. Mal siegreich. Für Espargaro war es der erste Sieg in der Motorrad-WM überhaupt. Er führt nun sogar die WM-Tabelle mit 45 Punkten an. In der Herstellerwertung belegt Aprilia den dritten Platz.

